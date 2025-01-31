UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray ve Fenerbahçe’den şaşırtan istatistik

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla sarı kart gören takım oldu (İHA)



FENERBAHÇE SARI KART VE FAULE MARUZ KALMA KATEGORİLERİNDE İLK SIRADA

Fenerbahçe, sarı kart, serbest vuruş ve faule maruz kalma istatistiklerinde ilk sırada yer aldı.



Sarı-lacivertliler, lig etabında en fazla sarı kart gören (36) takım oldu. Fenerbahçe, 3 kırmızı kartla bu kategoride ise ikinci sıraya yerleşti.



Ligde kullandığı 146 serbest vuruşla ilk sırayı alan Fenerbahçe, en fazla faule maruz kalan (136) ekip de oldu.



En çok top kapan (145) ikinci takım olan sarı-lacivertliler, en fazla kurtarışta (34) ise 4. sırayı elde etti.



Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, ligin en fazla faul yapılan (24) ikinci futbolcusu olarak öne çıktı. Fred 22 ve milli oyuncu İsmail Yüksek 21 top kapmayla bu kategoride üçüncü ve dördüncü basamakta kendine yer buldu.



Nijeryalı Bright Osayi-Samuel 5, Fred ve milli futbolcu Mert Müldür ise 4'er sarı kartla takımın en çok kart gören oyuncuları olarak öne çıktı.

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- Beşiktaş istatistiklerde geride



Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş, takım ve bireysel istatistiklerde geride kaldı.



Siyah-beyazlılar, en fazla kurtarış (33) kategorisinde 6. sıranın sahibi oldu.



En fazla gol yiyen (15) 7. takım olan siyah-beyazlılarda Norveçli Jonas Svensson ise 21 top kapma ile bu alanda 4. sırayı aldı.











- Maç başına 2,84 gol ortalaması



Avrupa Ligi'nin lig etabında 408 gol atıldı.



Maç başına ortalama 2,84 gol kaydedilen lig etabında takımlar "32 dakikada bir" fileleri havalandırarak gol sevinci yaşadı.