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Galatasaray'a Gaziantep'te coşkulu karşılama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 19:22
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Galatasaray’a Gaziantep’te coşkulu karşılama

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı. Galatasaray kafilesine, sarı-kırmızı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı son çalışmanın ardından özel uçakla İstanbul'dan, Gaziantep'e geldi.

Galatasaray'a, Gaziantep'te coşkulu karşılama | Fotoğraf: İHAGalatasaray'a, Gaziantep'te coşkulu karşılama | Fotoğraf: İHA

Gaziantep Havalimanı'nda sarı-kırmızılıları, çok sayıda taraftar karşılarken, futbolcular ve teknik heyete tezahürat ve meşalelerle sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray'a, Gaziantep'te coşkulu karşılama | Fotoğraf: İHAGalatasaray'a, Gaziantep'te coşkulu karşılama | Fotoğraf: İHA

Coşkulu karşılamanın ardından takım otobüsüne kafile daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.

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Galatasaray’a Gaziantep’te coşkulu karşılama Galatasaray’a Gaziantep’te coşkulu karşılama Galatasaray’a Gaziantep’te coşkulu karşılama

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