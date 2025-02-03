Galatasaray kritik Gaziantep FK deplasmanında! İşte maçın muhtemel 11’leri

Aslan'da 6 isim kart sınırında bulunurken Osimhen attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti (ahaber.com.tr)

GOL UMUDU OSİMHEN OLACAK

Galatasaray'ın maçtaki en büyük gol ayağı Victor Osimhen olacak.

Nijeryalı yıldız, Süper Lig'deki son 5 müsabakanın 4'ünde fileleri havalandırdı. Osimhen, son 7 resmi mücadelenin 6'sında ağları sarsarak sarı-kırmızılı takımın skor yükünü taşıdı.

Osimhen, söz konusu 7 maçlık bölümde ligde 5, Avrupa'da 2 olmak üzere toplamda 7 gol katkısı verdi. 26 yaşındaki santrfor, bu sezon toplam 21 resmi maçta 17 kez gol sevinci yaşayarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

BARIŞ ALPER, "DALYA"YA HAZIRLANIYOR

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, forma giymesi durumunda Süper Lig'de 100. maçına çıkacak.

Takımdaki 4. sezonunu geçiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayı toplamda 139 resmi müsabakada terletti. Barış Alper, söz konusu maçların 99'unda Süper Lig'de görev aldı.

Galatasaray'daki ilk sezonu 2021-22'de 17 lig maçında oynayan Barış Alper, gol katkısı veremedi. Milli futbolcu, 2022-23'te 25 lig maçında 4, 2023-24'te ise 37 lig karşılaşmasında 6 kez gol sevinci yaşadı.

Kariyerinin en golcü dönemini geçiren sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon ise 20 Süper Lig maçında 10 kez ağları sarstı.