Galatasaray kritik Gaziantep FK deplasmanında! İşte maçın muhtemel 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Ligde yenilgisiz tek takım olan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında hata yapmadan 3 puan almayı hedefliyor. Hücumda etkili bir performans sergileyen Galatasaray, ligde oynadığı 20 maçın tamamında gol atarak 53 golle en skorer takım konumunda. Öte yandan karşılaşma öncesi takımda 6 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bugün Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
ASLAN YENİLGİSİZ DEVAM EDİYOR
Bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 17 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray, topladığı 54 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
Gaziantep FK ise topladığı 26 puanla 10. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.
GALATASARAY'DA 3 KRİTİK EKSİK
Sarı-kırmızılı ekip, bugünkü müsabakada Mauro Icardi, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs'tan yararlanamayacak.
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Icardi, Gaziantep FK karşısında görev alamayacak. Kasık adalesinden sıkıntı yaşayan Kerem Demirbay ise bugünkü müsabakada forma giyemeyecek.
Aşil tendonundaki ağrı sebebiyle Ajax maçı kadrosuna alınmayan ve dünkü antrenmanda takımla birlikte çalışmayan Ismail Jakobs'un da bu karşılaşmada görev alması beklenmiyor.
6 İSİM SINIRDA
Gaziantep FK maçı öncesinde Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.
GOL UMUDU OSİMHEN OLACAK
Galatasaray'ın maçtaki en büyük gol ayağı Victor Osimhen olacak.
Nijeryalı yıldız, Süper Lig'deki son 5 müsabakanın 4'ünde fileleri havalandırdı. Osimhen, son 7 resmi mücadelenin 6'sında ağları sarsarak sarı-kırmızılı takımın skor yükünü taşıdı.
Osimhen, söz konusu 7 maçlık bölümde ligde 5, Avrupa'da 2 olmak üzere toplamda 7 gol katkısı verdi. 26 yaşındaki santrfor, bu sezon toplam 21 resmi maçta 17 kez gol sevinci yaşayarak takımının en golcü oyuncusu oldu.
BARIŞ ALPER, "DALYA"YA HAZIRLANIYOR
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, forma giymesi durumunda Süper Lig'de 100. maçına çıkacak.
Takımdaki 4. sezonunu geçiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayı toplamda 139 resmi müsabakada terletti. Barış Alper, söz konusu maçların 99'unda Süper Lig'de görev aldı.
Galatasaray'daki ilk sezonu 2021-22'de 17 lig maçında oynayan Barış Alper, gol katkısı veremedi. Milli futbolcu, 2022-23'te 25 lig maçında 4, 2023-24'te ise 37 lig karşılaşmasında 6 kez gol sevinci yaşadı.
Kariyerinin en golcü dönemini geçiren sarı-kırmızılı futbolcu, bu sezon ise 20 Süper Lig maçında 10 kez ağları sarstı.