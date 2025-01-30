18’lik yıldız Galatasaray yolunda!

Galatasaray ara transfer döneminde hareketli günler geçiriyor.

Sarı-kırmızılı ekip Eyüpspor'un yıldızı Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmıştı. Cimbom transfer dönemi sona ermeden birkaç takviye daha yapmayı planlarken, gündeme sürpriz bir isim geldi.