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18'lik yıldız Galatasaray yolunda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 10:44 Güncelleme: 30.01.2025 10:45
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18’lik yıldız Galatasaray yolunda!

Galatasaray, Rosenborg'da forma giyen Norveçli 18 yaşındaki orta saha Sverre Nypan'ı transfer etmek için harekete geçecek.

Galatasaray ara transfer döneminde hareketli günler geçiriyor.

Sarı-kırmızılı ekip Eyüpspor'un yıldızı Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmıştı. Cimbom transfer dönemi sona ermeden birkaç takviye daha yapmayı planlarken, gündeme sürpriz bir isim geldi.

Sverre Nypan | Fotoğraf: XSverre Nypan | Fotoğraf: X

18'LİK "10" NUMARA

A Spor'un haberine göre, Galatasaray Norveç ekiplerinden Rosenborg'da forma giyen Norveçli futbolcu Sverre Nypan'ı transfer etmek istiyor.

Transfermarkt verilerine göre 18 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe transfer olma ihtimali %57 olarak belirtildi.

Sverre Nypan | Fotoğraf: XSverre Nypan | Fotoğraf: X

28 MAÇTA 15 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Nypan, Aralık 2024'te sona eren Norveç Ligi'nde 28 maça çıkarken 8 gol 7 asistlik performans gösterdi.

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18’lik yıldız Galatasaray yolunda! 18’lik yıldız Galatasaray yolunda! 18’lik yıldız Galatasaray yolunda!

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