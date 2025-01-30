18'lik yıldız Galatasaray yolunda!
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Galatasaray, Rosenborg'da forma giyen Norveçli 18 yaşındaki orta saha Sverre Nypan'ı transfer etmek için harekete geçecek.
Galatasaray ara transfer döneminde hareketli günler geçiriyor.
Sarı-kırmızılı ekip Eyüpspor'un yıldızı Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmıştı. Cimbom transfer dönemi sona ermeden birkaç takviye daha yapmayı planlarken, gündeme sürpriz bir isim geldi.
18'LİK "10" NUMARA
A Spor'un haberine göre, Galatasaray Norveç ekiplerinden Rosenborg'da forma giyen Norveçli futbolcu Sverre Nypan'ı transfer etmek istiyor.
Transfermarkt verilerine göre 18 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe transfer olma ihtimali %57 olarak belirtildi.
28 MAÇTA 15 GOLE KATKI
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Nypan, Aralık 2024'te sona eren Norveç Ligi'nde 28 maça çıkarken 8 gol 7 asistlik performans gösterdi.