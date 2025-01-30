Hedef Avrupa'da ilk 8: Galatasaray Ajax deplasmanında!
Galatasaray ilk 8 hedefiyle Ajax deplasmanına çıkacak. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip kritik mücadeleyi mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. İşte muhtemel 11'ler...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.
Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado'nun yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Rugani, Baas, Fitz-Jim, Henderson, Taylor, Traore, Godts, Akpom
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
HEDEF İLK 8
"Kupa 2"de bu sezon yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, 3 galibiyet, 4 beraberlik alarak 13 puan topladı. Galatasaray bu müsabakayı kazanarak sezonu ilk 8 içinde bitirmeyi hedefliyor.
Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen turnuvada ilk 8'e girecek takımlar adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Bu ekipler, play-off turu oynamadan yoluna devam edecek.
UEFA AVRUPA LİGİ'NİN EN GOLCÜ TAKIMI
Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü takım olarak dikkati çekti.
Sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 7 müsabakada 18 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, 36 takım arasında en fazla gol sevinci yaşayan ekip oldu.
Golcü kimliğinin aksine savunmada istediği performansı sergileyemeyen "Cimbom" rakiplerinin bulduğu 14 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu açıdan ilk 24 takım arasında Beşiktaş ile en fazla gol yiyen takım konumunda.
AJAX'IN İLK 8 İDDİASI YOK
Amsterdam temsilcisinin, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 iddiası bulunmuyor.
Hollanda futbolunun Avrupa'daki en önemli takımlarından olan Ajax, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ajax, topladığı 10 puanla son haftaya 16. sırada girdi.
Kırmızı-beyazlı takım, tur atlamayı garantilemese de sıralamada rahat konumda bulunuyor.
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