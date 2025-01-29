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Galatasaray'da sakatlık! 2-3 hafta olmayacak

Giriş: 29.01.2025 13:31 Güncelleme: 29.01.2025 13:32
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Galatasaray’da sakatlık! 2-3 hafta olmayacak

Yarın deplasmanda Ajax'a konuk olacak Galatasaray'da Kerem Demirbay sakatlandı. Kulüp doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada Demirbay'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un durumu belli olurken bir ismin daha sakatlık geçirdiği ortaya çıktı.

Sarı - kırmızılılarda yapılan antrenmanın ardından Kulüp Doktoru Yener İnce sakatlık açıklaması yaptı.

Kerem DemirbayKerem Demirbay

İnce, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs hakkında şunları söyledi;

"Kerem Demirbay'ın kasık adalesinde bir sıkıntı oldu ve sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Ismail Jakobs bir önceki maç aşil tendonunda ağrı hissetmişti oyundan aldık. Şu an takımla çalışıyor, durumuna bakılacak."

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Galatasaray’da sakatlık! 2-3 hafta olmayacak Galatasaray’da sakatlık! 2-3 hafta olmayacak Galatasaray’da sakatlık! 2-3 hafta olmayacak
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