Galatasaray'da sakatlık! 2-3 hafta olmayacak
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yarın deplasmanda Ajax'a konuk olacak Galatasaray'da Kerem Demirbay sakatlandı. Kulüp doktoru Yener İnce yaptığı açıklamada Demirbay'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un durumu belli olurken bir ismin daha sakatlık geçirdiği ortaya çıktı.
Sarı - kırmızılılarda yapılan antrenmanın ardından Kulüp Doktoru Yener İnce sakatlık açıklaması yaptı.
İnce, Kerem Demirbay ve Ismail Jakobs hakkında şunları söyledi;
"Kerem Demirbay'ın kasık adalesinde bir sıkıntı oldu ve sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Ismail Jakobs bir önceki maç aşil tendonunda ağrı hissetmişti oyundan aldık. Şu an takımla çalışıyor, durumuna bakılacak."