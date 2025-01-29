Galatasaray Avrupa’da tur peşinde! İşte Ajax deplasmanındaki muhtemel 11

Galatasaray, turnuvada 18 golle en skorer ekip olarak öne çıkıyor. (AA)

DEPLASMANDA GALİBİYETİ VE YENİLGİSİ YOK

Galatasaray, bu sezon "Kupa 2"de çıktığı 3 deplasman maçından da beraberlikle döndü.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda sırasıyla Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 , Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 ve İsveç takımı Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü takım olarak dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 7 müsabakada 18 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, 36 takım arasında en fazla gol sevinci yaşayan ekip oldu.

Golcü kimliğinin aksine savunmada istediği performansı sergileyemeyen "Cimbom" rakiplerinin bulduğu 14 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu açıdan ilk 24 takım arasında Beşiktaş ile en fazla gol yiyen takım konumunda.