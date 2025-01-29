Galatasaray’dan Osimhen’e servet! Transferde son durum: Teklif edilen rakam ortaya çıktı

Victor Osimhen | Fotoğraf: AA

75 MİLYON EUROLUK ISRAR!

Ancak Napoli'nin 65 milyon euroluk bu teklifi reddettiği ve 75 milyon euroluk bonservis beklentisini yinelediği kaydedildi. Ayrıca Avrupa'dan birçok kulübün de hedefinde olan Victor Osimhen için diğer kulüplerin ise 6 milyon euroluk bir tazminat ödemesi gerektiği de vurgulandı.

Napoli ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Osimhen'in Haziran ayıyla birlikte tüm kulüpler için serbest kalma bedeli 75 milyon euro olacak.