Galatasaray'dan Osimhen'e servet! Transferde son durum: Teklif edilen rakam ortaya çıktı
Süper Lig'de ara transfer dönemi son derece hareketli geçiyor. Sezonda başında kiraladığı yıldız golcüsü Victor Osimhen'i kadrosunda tutmak isteyen Galatasaray, Napoli'nin kapısını astronomik bir teklifle çaldı.
Sezon başında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattı��ı Victor Osimhen büyük sükse yaratmıştı.
Uzun süredir Nijeryalı yıldızın bonservisi için sponsorluk çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekibin Napoli'ye yaptığı teklif belli oldu.
G.SARAY'IN NAPOLİ'YE YAPTIĞI TEKLİF BELLİ OLDU
Coriiere dello Sport'un haberine göre, Nijeryalı golcünün sözleşmesindeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesinden 10 milyon euro düşük bir teklif Napoli'ye iletildi.
75 MİLYON EUROLUK ISRAR!
Ancak Napoli'nin 65 milyon euroluk bu teklifi reddettiği ve 75 milyon euroluk bonservis beklentisini yinelediği kaydedildi. Ayrıca Avrupa'dan birçok kulübün de hedefinde olan Victor Osimhen için diğer kulüplerin ise 6 milyon euroluk bir tazminat ödemesi gerektiği de vurgulandı.
Napoli ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Osimhen'in Haziran ayıyla birlikte tüm kulüpler için serbest kalma bedeli 75 milyon euro olacak.