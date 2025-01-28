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Barcelona'nın yıldızı Galatasaray'a!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 16:09
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Barcelona’nın yıldızı Galatasaray’a!

Galatasaray, ara transfer döneminde uzun süre peşinden koştuğu Milan Skriniar'dan istediğini alamadı. Slovak yıldızı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, yönetimden stoper takviyesi istedi. Galatasaray bu doğrultuda rotayı İspanya'ya çevirdi.

Galatasaray ara transfer döneminde hareketli günler geçiriyor. Sarı-kırmızılı ekip stoper bölgesine takviye hapmaya hazırlanıyor.

Andreas Christensen | Fotoğraf: X görüntüsüAndreas Christensen | Fotoğraf: X görüntüsü

BARCELONA ÇIKARMASI

PSG'den Milan SkriniarFenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, gözünü Barcelona'nın stoperi Andreas Christensen'e dikti.

Sporx'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, 28 yaşındaki Danimarkalı stoperin sağlık raporları Barcelona'dan talep etti.

Andreas Christensen | Fotoğraf: X görüntüsüAndreas Christensen | Fotoğraf: X görüntüsü

TEKLİF YOLDA!

2024'ün Ağustos ayında aşil tendonu koptuktan sonra ilk kez geçen hafta tam kapasiteye ulaşan Andreas Christensen'in sakatlığının oynamasına engel bir durum oluşturmadığına kanaat getirilirse teklif yapılması kararı alındı.

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Barcelona’nın yıldızı Galatasaray’a! Barcelona’nın yıldızı Galatasaray’a! Barcelona’nın yıldızı Galatasaray’a!
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