Barcelona’nın yıldızı Galatasaray’a!

Andreas Christensen | Fotoğraf: X görüntüsü

TEKLİF YOLDA!

2024'ün Ağustos ayında aşil tendonu koptuktan sonra ilk kez geçen hafta tam kapasiteye ulaşan Andreas Christensen'in sakatlığının oynamasına engel bir durum oluşturmadığına kanaat getirilirse teklif yapılması kararı alındı.