Barcelona'nın yıldızı Galatasaray'a!
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Galatasaray, ara transfer döneminde uzun süre peşinden koştuğu Milan Skriniar'dan istediğini alamadı. Slovak yıldızı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, yönetimden stoper takviyesi istedi. Galatasaray bu doğrultuda rotayı İspanya'ya çevirdi.
Galatasaray ara transfer döneminde hareketli günler geçiriyor. Sarı-kırmızılı ekip stoper bölgesine takviye hapmaya hazırlanıyor.
BARCELONA ÇIKARMASI
PSG'den Milan Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, gözünü Barcelona'nın stoperi Andreas Christensen'e dikti.
Sporx'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, 28 yaşındaki Danimarkalı stoperin sağlık raporları Barcelona'dan talep etti.