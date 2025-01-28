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Galatasaray milli yıldızı istiyor! Zeki Çelik Aslan yolunda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 13:24
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Galatasaray milli yıldızı istiyor! Zeki Çelik Aslan yolunda

Galatasaray'ın transfer çalışmalarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basınına göre sarı-kırmızılı ekip, sağ bek pozisyonu için yeniden Zeki Çelik'e yöneldi. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basınına göre Galatasaray, sağ bek transferi için Zeki Çelik'i yeniden gündemine aldı.

OPSİYONLU KİRALAMA

Habere göre; Roma'nın sağ beke Ajax'tan Devyne Rensch'i transfer etmesinden sonra Galatasaray, Zeki Çelik'i opsiyonlu kiralamak için harekete geçti.

PERFORMANSI

Bu sezon Roma formasıyla 27 resmi maça çıkan 27 yaşındaki milli futbolcu, 1 asistlik performans gösterdi.

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Galatasaray milli yıldızı istiyor! Zeki Çelik Aslan yolunda Galatasaray milli yıldızı istiyor! Zeki Çelik Aslan yolunda Galatasaray milli yıldızı istiyor! Zeki Çelik Aslan yolunda
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