Galatasaray milli yıldızı istiyor! Zeki Çelik Aslan yolunda
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OPSİYONLU KİRALAMA
Galatasaray'ın transfer çalışmalarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basınına göre sarı-kırmızılı ekip, sağ bek pozisyonu için yeniden Zeki Çelik'e yöneldi. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basınına göre Galatasaray, sağ bek transferi için Zeki Çelik'i yeniden gündemine aldı.
OPSİYONLU KİRALAMA
Habere göre; Roma'nın sağ beke Ajax'tan Devyne Rensch'i transfer etmesinden sonra Galatasaray, Zeki Çelik'i opsiyonlu kiralamak için harekete geçti.
PERFORMANSI
Bu sezon Roma formasıyla 27 resmi maça çıkan 27 yaşındaki milli futbolcu, 1 asistlik performans gösterdi.