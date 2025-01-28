Galatasaray milli yıldızı istiyor! Zeki Çelik Aslan yolunda

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan basınına göre Galatasaray, sağ bek transferi için Zeki Çelik'i yeniden gündemine aldı.

OPSİYONLU KİRALAMA



Habere göre; Roma'nın sağ beke Ajax'tan Devyne Rensch'i transfer etmesinden sonra Galatasaray, Zeki Çelik'i opsiyonlu kiralamak için harekete geçti.



PERFORMANSI



Bu sezon Roma formasıyla 27 resmi maça çıkan 27 yaşındaki milli futbolcu, 1 asistlik performans gösterdi.