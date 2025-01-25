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Galatasaray Konyaspor maçı! Lider 3 puan peşinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.01.2025 08:41 Güncelleme: 25.01.2025 08:46
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Galatasaray Konyaspor maçı! Lider 3 puan peşinde

Galatasaray ile Tümosan Konyaspor Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler tarafından yönetilecek Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçı, Rams Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayımlanacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray Konyaspor maçı! Lider 3 puan peşinde

Ligde geride kalan 20 haftada 19 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 51 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Konyaspor ise 19 müsabakada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan yeşil-beyazlı ekip, 21 puanla haftaya 13. sırada girdi.

İki takım arasında ligin 2. haftasında Konya'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray Konyaspor maçı! Lider 3 puan peşinde

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray XI: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen.

Konyaspor XI: Slowik, Boranijasevic, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Tunahan, Oğulcan, Melih, Yusuf, Kramer.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Konyaspor maçı öncesinde Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde 22. haftada deplasmanda yapılacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray Konyaspor maçı! Lider 3 puan peşinde

SON 25 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 25 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray Konyaspor maçı! Lider 3 puan peşinde

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 25 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 17 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

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Galatasaray Konyaspor maçı! Lider 3 puan peşinde Galatasaray Konyaspor maçı! Lider 3 puan peşinde Galatasaray Konyaspor maçı! Lider 3 puan peşinde

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