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Muslera Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 11:18
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Muslera Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor!

14 sezondur Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, yarın (25 Ocak 2025) oynanacak Galatasaray - Konyaspor maçıyla bir kez daha tarihe geçmeye hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisi maçta forma giymesi durumunda sarı-kırmızılıların tarihinde ligde en fazla forma giyen isim olacak.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, yarın Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçında görev alması halinde, sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu olacak.

Fernando Muslera, son olarak Atakaş Hatayspor'a karşı Süper Lig'deki 428. maçını oynayarak Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale etmişti. Uruguaylı file bekçisi, Konyaspor müsabakasında oynaması halinde ise Galatasaray tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu ünvanını alacak.

Süper Lig'deki ilk maçına 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşmasında çıkan Muslera, sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği 14 sezonda toplam 534 resmi karşılaşmada oynadı.

Fernando Muslera 428 maçla Süper Lig tarihinde en çok forma giyen yabancı futbolcu durumunda (AA)Fernando Muslera 428 maçla Süper Lig tarihinde en çok forma giyen yabancı futbolcu durumunda (AA)

SÜPER LİG'DE EN FAZLA ÇIKAN MAÇA ÇIKAN YABANCI OYUNCU
Fernando Muslera, Süper Lig'de en fazla maç oynayan yabancı oyuncu ünvanına sahip.

Uruguaylı kaleci, 428 karşılaşmayla ligde en fazla müsabakaya çıkan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

Tecrübeli kaleciyi Süper Lig'deki yabancı oyunculardan 392 maçla Trabzonsporlu Edin Visca ve 335 maçla eski Fenerbahçeli Gökçek Vederson takip ediyor.

Fernando Muslera'nın Galatasaray kariyerinde 17 kupa bulunuyor (AA)Fernando Muslera'nın Galatasaray kariyerinde 17 kupa bulunuyor (AA)

TÜRKİYE KARİYERİNDE 17 KUPASI VAR
Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde toplam 17 kupa kazandı.

Sarı-kırmızılı ekipte 14. sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi, takımının 7 kez Süper Lig, 6 kez TFF Süper Kupa ve 4 kez de Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesini sağladı.

Uruguaylı file bekçisi, ayrıca Galatasaray formasıyla en çok kupa sevinci yaşayan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.

Fernando Muslera 7 Süper Lig şampiyonluğu ile Süper Lig kupasını en fazla kazanan kaleci ünvanını aldı. (AA)Fernando Muslera 7 Süper Lig şampiyonluğu ile Süper Lig kupasını en fazla kazanan kaleci ünvanını aldı. (AA)

LİGDE EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN KALECİ
Tecrübeli file bekçisi, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci ünvanına sahip.

Geçen sezon 102 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, 7. lig zaferini yaşayarak Süper Lig kupasını en fazla kazanan kaleci ünvanını aldı.

Söz konusu ünvan daha öncesinde Trabzonspor'un efsane kalecisi ve Türk futbolun en önemli teknik adamlarından Şenol Güneş'in elinde bulunuyordu.

Muslera 14 yıllık Galatasaray kariyerinde 5 başkan, 9 teknik direktörle çalıştı (AA)Muslera 14 yıllık Galatasaray kariyerinde 5 başkan, 9 teknik direktörle çalıştı (AA)

GALATASARAY KARİYERİ BOYUNCA 5 BAŞKAN VE 9 TEKNİK DİREKTÖR GÖRDÜ
Fernando Muslera, Galatasaray'da geçirdiği 14 sezon boyunca toplam 5 başkan ve 9 teknik direktör gördü.

Ünal Aysal'ın başkanlık yaptığı dönemde Galatasaray'a transfer edilen Muslera, Duygun Yarsuvat, Mustafa Cengiz, Burak Elmas ve Dursun Özbek'le çalışma fırsatı buldu.

Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle sarı-kırmızılıların kadrosuna dahil olan Uruguaylı file bekçisi, sonrasında Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink, Igor Tudor, Domenec Torrent ve Okan Buruk'un da takımında yer aldı.

Fernando Muslera Galatasaray kariyerinde toplam 534 maça çıktı (İHA)Fernando Muslera Galatasaray kariyerinde toplam 534 maça çıktı (İHA)

PERFORMANSI
Fernando Muslera'nın 14 sezonluk Galatasaray kariyerindeki performansı şöyle:

Sezon Maç Yediği gol Maç başına yediği gol Kırmızı kart Sarı kart
2011-2012 39 29 0,74 1 4
2012-2013 44 49 1,11 1 3
2013-2014 39 41 1,05
6
2014-2015 39 50 1,28
4
2015-2016 48 64 1,33
5
2016-2017 35 41 1,17
2
2017-2018 38 40 1,05
7
2018-2019 45 46 1,02
2
2019-2020 35 34 0,97
4
2020-2021 23 23 1
2
2021-2022 36 43 1,19 1 5
2022-2023 35 29 0,82
6
2023-2024 52 50 0,96
4
2024-2025 26 38 1,46 1 3
TOPLAM 534 577 1,08 4 57

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Muslera Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor! Muslera Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor! Muslera Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor!

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