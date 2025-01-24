Muslera Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor!

Fernando Muslera'nın Galatasaray kariyerinde 17 kupa bulunuyor (AA)



TÜRKİYE KARİYERİNDE 17 KUPASI VAR

Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde toplam 17 kupa kazandı.



Sarı-kırmızılı ekipte 14. sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi, takımının 7 kez Süper Lig, 6 kez TFF Süper Kupa ve 4 kez de Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesini sağladı.



Uruguaylı file bekçisi, ayrıca Galatasaray formasıyla en çok kupa sevinci yaşayan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.