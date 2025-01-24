Muslera Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor!
14 sezondur Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, yarın (25 Ocak 2025) oynanacak Galatasaray - Konyaspor maçıyla bir kez daha tarihe geçmeye hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisi maçta forma giymesi durumunda sarı-kırmızılıların tarihinde ligde en fazla forma giyen isim olacak.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, yarın Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak TÜMOSAN Konyaspor maçında görev alması halinde, sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu olacak.
Fernando Muslera, son olarak Atakaş Hatayspor'a karşı Süper Lig'deki 428. maçını oynayarak Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale etmişti. Uruguaylı file bekçisi, Konyaspor müsabakasında oynaması halinde ise Galatasaray tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu ünvanını alacak.
Süper Lig'deki ilk maçına 2011-2012 sezonunun ilk haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşmasında çıkan Muslera, sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği 14 sezonda toplam 534 resmi karşılaşmada oynadı.
SÜPER LİG'DE EN FAZLA ÇIKAN MAÇA ÇIKAN YABANCI OYUNCU
Fernando Muslera, Süper Lig'de en fazla maç oynayan yabancı oyuncu ünvanına sahip.
Uruguaylı kaleci, 428 karşılaşmayla ligde en fazla müsabakaya çıkan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.
Tecrübeli kaleciyi Süper Lig'deki yabancı oyunculardan 392 maçla Trabzonsporlu Edin Visca ve 335 maçla eski Fenerbahçeli Gökçek Vederson takip ediyor.
TÜRKİYE KARİYERİNDE 17 KUPASI VAR
Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde toplam 17 kupa kazandı.
Sarı-kırmızılı ekipte 14. sezonunu geçiren Uruguaylı file bekçisi, takımının 7 kez Süper Lig, 6 kez TFF Süper Kupa ve 4 kez de Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesini sağladı.
Uruguaylı file bekçisi, ayrıca Galatasaray formasıyla en çok kupa sevinci yaşayan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.
LİGDE EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN KALECİ
Tecrübeli file bekçisi, Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci ünvanına sahip.
Geçen sezon 102 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, 7. lig zaferini yaşayarak Süper Lig kupasını en fazla kazanan kaleci ünvanını aldı.
Söz konusu ünvan daha öncesinde Trabzonspor'un efsane kalecisi ve Türk futbolun en önemli teknik adamlarından Şenol Güneş'in elinde bulunuyordu.
GALATASARAY KARİYERİ BOYUNCA 5 BAŞKAN VE 9 TEKNİK DİREKTÖR GÖRDÜ
Fernando Muslera, Galatasaray'da geçirdiği 14 sezon boyunca toplam 5 başkan ve 9 teknik direktör gördü.
Ünal Aysal'ın başkanlık yaptığı dönemde Galatasaray'a transfer edilen Muslera, Duygun Yarsuvat, Mustafa Cengiz, Burak Elmas ve Dursun Özbek'le çalışma fırsatı buldu.
Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle sarı-kırmızılıların kadrosuna dahil olan Uruguaylı file bekçisi, sonrasında Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Hamza Hamzaoğlu, Mustafa Denizli, Jan Olde Riekerink, Igor Tudor, Domenec Torrent ve Okan Buruk'un da takımında yer aldı.
PERFORMANSI
Fernando Muslera'nın 14 sezonluk Galatasaray kariyerindeki performansı şöyle:
|Sezon
|Maç
|Yediği gol
|Maç başına yediği gol
|Kırmızı kart
|Sarı kart
|2011-2012
|39
|29
|0,74
|1
|4
|2012-2013
|44
|49
|1,11
|1
|3
|2013-2014
|39
|41
|1,05
|6
|2014-2015
|39
|50
|1,28
|4
|2015-2016
|48
|64
|1,33
|5
|2016-2017
|35
|41
|1,17
|2
|2017-2018
|38
|40
|1,05
|7
|2018-2019
|45
|46
|1,02
|2
|2019-2020
|35
|34
|0,97
|4
|2020-2021
|23
|23
|1
|2
|2021-2022
|36
|43
|1,19
|1
|5
|2022-2023
|35
|29
|0,82
|6
|2023-2024
|52
|50
|0,96
|4
|2024-2025
|26
|38
|1,46
|1
|3
|TOPLAM
|534
|577
|1,08
|4
|57
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Squid Game 2. Sezon 196 numaralı oyuncu kim? Karakteri kim canlandırıyor
- Faiz kararı sonrası altın şoku! İslam Memiş'ten kritik uyarı
- Optik illüzyon: Sadece keskin görüşe sahip olanlar 5 saniyede gizli kartalı buluyor!
- Baş ağrısı deyip köşeye atmayın! Sebebi Migren olmayabilir: Uzman isim anlattı
- Sakinliğin sırrı tabağınızda: Daha rahat hissetmenizi sağlayacak 4 yiyecek
- Bedelli askerlikte kışla şartı kalktı mı? MSB'den bedelli askerlik açıklaması
- Bedelli askerlikte çarşı izni var mı, yok mu? 2025 bedelli askerlikte yemin töreni var mı?
- Askerlik sevk başvurusu ne zaman yapılır? Sülüs belgesi nereden alınır?
- Enerjinizi tavan yaptıracak ve ruh halinizi iyileştirecek 10 doğal besin
- Bedelli Askerlik tarihi değişir mi, nasıl? 2025 Bedelli askerlik sevk ve celp tarihi ertelenir mi, öne çekilir mi?
- Bedelli askerlik yerleri hangi iller 2025 | MSB Bedelli askerlik "askerliğim" sonuç sorgulama ekranı...
- Japonların sağlık sırrı: 100 yaşına kadar sağlıklı kalmanın ipuçları