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Galatasaraylı Kerem Demirbay'ın acı günü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.01.2025 15:41 Güncelleme: 23.01.2025 15:44
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Galatasaraylı Kerem Demirbay’ın acı günü

Galatasaray'da forma giyen futbolcu Kerem Demirbay'ın dedesi vefat ederken sarı kırmızılı kulüpten taziye mesajı paylaşıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'da forma giyen futbolcu Kerem Demirbay'ın dedesi Mehmet Demirbay vefat etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kerem Demirbay'ın dedesi Mehmet Demirbay'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli futbolcumuza ve ailesine sabırlar diliyoruz." denildi.

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Galatasaraylı Kerem Demirbay’ın acı günü Galatasaraylı Kerem Demirbay’ın acı günü Galatasaraylı Kerem Demirbay’ın acı günü
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