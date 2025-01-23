Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye "stoper" misillemesi! Özbek'ten kurmaylarına uyarı: Çabuk olun!

Tuta

G.SARAY'DAN F.BAHÇE'YE MİSİLLEME

A Spor'un haberine göre; sarı kırmızılıların, Brezilyalı defans için ciddi bir bonservis ücretini gözden çıkardığı ileri sürüldü. Cimbom'un, 25 yaşındaki ismi kadrosuna katarak savunmada yaşanan problemi kökünden çözmeyi hedeflediği belirtildi.

Yönetimin, Alman ekibine yaklaşık 12 milyon Euro'luk teklif yapmayı planladığı aktarıldı.

Eintracht Frankfurt'un ise Tuta için yaklaşık 16-17 milyon Euro bandında bir bonservis ücreti talep ettiği ifade edildi.