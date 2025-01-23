Galatasaray’ın yıldızına Alman devi talip oldu! Adeyemi’nin alternatifi Yunus Akgün

Galatasaray Yunus'un olası ayrılığından en az 25 milyon euro bonservis hedefliyor (AA)

GALATASARAY EN AZ 25 MİLYON EURO BEKLİYOR

Yunus'un güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor. Yıldız oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta 11 gol, 7 asist yaptı. Galatasaray'ın Yunus'un olası ayrılığında hedeflediği bonservis miktarının ise en az 25 milyon euro civarında olması bekleniyor.