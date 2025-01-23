Galatasaray'ın yıldızına Alman devi talip oldu! Adeyemi'nin alternatifi Yunus Akgün
Bu sezon Galatasaray formasıyla harikalar yaratan Yunus Akgün, Avrupa devlerinin radarına girdi. Özellikle Avrupa Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren milli futbolcu için Borussia Dortmund'un devrede olduğu öğrenildi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e kalmayı hedefleyen Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları sürerken, diğer yandan da kadrosunda bulunan futbolculara yeni talipler gelmeye devam ediyor.
ALMAN DEVİ PEŞİNDE
Galatasaray forması altında bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Yunus Akgün, Borussia Dortmund'un transfer listesinde yer alıyor. Fransız basını L'Equipe'te yer alan habere göre Borussia Dortmund'da forma giyen 23 yaşındaki Adeyemi'nin ayrılması durumunda Alman devinin Yunus Akgün için devreye gireceği iddia edildi.
ADEYEMI'NİN ALTERNATİFİ YUNUS
Haberde Napoli ve Chelsea'nin, Alman futbolcu Karim Adeyemi ile ilgilendiği bildirildi. Nuri Şahin'in eski takımının, 24 yaşındaki sarı-kırmızılı oyuncu için girişimlere başladığı belirtildi.
GALATASARAY EN AZ 25 MİLYON EURO BEKLİYOR
Yunus'un güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olarak gösteriliyor. Yıldız oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta 11 gol, 7 asist yaptı. Galatasaray'ın Yunus'un olası ayrılığında hedeflediği bonservis miktarının ise en az 25 milyon euro civarında olması bekleniyor.
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