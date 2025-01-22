Galatasaray Berat Yılmaz'ın sözleşmesini 2028'e kadar uzattı
Galatasaray, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Yılmaz ile yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Yılmaz'ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.
Açıklamada ayrıca, genç futbolcunun 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, genç futbolcunun 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.