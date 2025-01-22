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Galatasaray Berat Yılmaz'ın sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 13:27
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Galatasaray Berat Yılmaz’ın sözleşmesini 2028’e kadar uzattı

Galatasaray, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Yılmaz ile yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Yılmaz'ın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca, genç futbolcunun 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.
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Galatasaray Berat Yılmaz’ın sözleşmesini 2028’e kadar uzattı Galatasaray Berat Yılmaz’ın sözleşmesini 2028’e kadar uzattı Galatasaray Berat Yılmaz’ın sözleşmesini 2028’e kadar uzattı
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