22 Ocak 2025, Çarşamba
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Galatasaray istedi Fenerbahçe aldı: Milan Skriniar ile anlaşma sağlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 13:35 Güncelleme: 22.01.2025 14:21
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Galatasaray istedi Fenerbahçe aldı: Milan Skriniar ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Slovak savunmacı Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı. Oyuncu bugün 15.30'da sarı-lacivertli ekibe katılmak için İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek.

Galatasaray'ın uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Milan Skriniar için Fenerbahçe devreye girdi.

Fenerbahçe Milan Skriniar ile anlaşma sağladıFenerbahçe Milan Skriniar ile anlaşma sağladı

FENERBAHÇE TRANSFERİ RESMEN DUYURDU

Sarı-lacivertli ekip Milan Skriniar transferini açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Milan Skriniar Milan Skriniar

İSTATİSTİKLERİ

Skriniar, geçtiğimiz sezon Sampdoria ve Inter formasıyla toplam 32 maçta sahaya çıkarken, bir gol atmayı başardı. Ancak bu sezon Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique'nin planlarında arka planda kalan oyuncu, Ligue 1'de sadece beş kez forma şansı buldu. Bu karşılaşmalardan dördüne ilk 11'de başlayan Slovak savunmacı, düzenli süre alamadığı için ayrılık seçeneğine sıcak bakıyordu.

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Galatasaray istedi Fenerbahçe aldı: Milan Skriniar ile anlaşma sağlandı Galatasaray istedi Fenerbahçe aldı: Milan Skriniar ile anlaşma sağlandı Galatasaray istedi Fenerbahçe aldı: Milan Skriniar ile anlaşma sağlandı
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