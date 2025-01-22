Galatasaray istedi Fenerbahçe aldı: Milan Skriniar ile anlaşma sağlandı

Milan Skriniar

İSTATİSTİKLERİ

Skriniar, geçtiğimiz sezon Sampdoria ve Inter formasıyla toplam 32 maçta sahaya çıkarken, bir gol atmayı başardı. Ancak bu sezon Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique'nin planlarında arka planda kalan oyuncu, Ligue 1'de sadece beş kez forma şansı buldu. Bu karşılaşmalardan dördüne ilk 11'de başlayan Slovak savunmacı, düzenli süre alamadığı için ayrılık seçeneğine sıcak bakıyordu.