Galatasaray istedi Fenerbahçe aldı: Milan Skriniar ile anlaşma sağlandı
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Slovak savunmacı Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı. Oyuncu bugün 15.30'da sarı-lacivertli ekibe katılmak için İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek.
Galatasaray'ın uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Milan Skriniar için Fenerbahçe devreye girdi.
FENERBAHÇE TRANSFERİ RESMEN DUYURDU
Sarı-lacivertli ekip Milan Skriniar transferini açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor." ifadeleri kullanıldı.
İSTATİSTİKLERİ
Skriniar, geçtiğimiz sezon Sampdoria ve Inter formasıyla toplam 32 maçta sahaya çıkarken, bir gol atmayı başardı. Ancak bu sezon Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique'nin planlarında arka planda kalan oyuncu, Ligue 1'de sadece beş kez forma şansı buldu. Bu karşılaşmalardan dördüne ilk 11'de başlayan Slovak savunmacı, düzenli süre alamadığı için ayrılık seçeneğine sıcak bakıyordu.
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