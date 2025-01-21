Barış Alper Yılmaz Süper Lig rekorunu kıracak! İngiliz ekibinden sürpriz teklif

Barış Alper Yılmaz

SÜPER LİG REKORUNU KIRACAK

İbrahim Seten'in haberine göre, Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 25 + 5 milyon pound teklif ettiği öne sürüldü.

Sarı-krımızılı ekibin ise yıldız futbolcu için 40 (47 milyon euro) milyon pound bonservis bedeli + bonuslar talep ettiğini belirtti.