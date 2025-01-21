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Barış Alper Yılmaz Süper Lig rekorunu kıracak! İngiliz ekibinden sürpriz teklif

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.01.2025 13:04 Güncelleme: 21.01.2025 13:10
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Barış Alper Yılmaz Süper Lig rekorunu kıracak! İngiliz ekibinden sürpriz teklif

Galatasaray devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdürürken, kadrosunda bulunan yıldız isimlere de teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz için Premier Lig devreye girdi. Transfer gerçekleşirse milli yıldız Süper Lig rekorunu kıracak.

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da çarpıcı transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz için flaş bir teklif yapıldı.

Barış Alper YılmazBarış Alper Yılmaz

SÜPER LİG REKORUNU KIRACAK

İbrahim Seten'in haberine göre, Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 25 + 5 milyon pound teklif ettiği öne sürüldü.

Sarı-krımızılı ekibin ise yıldız futbolcu için 40 (47 milyon euro) milyon pound bonservis bedeli + bonuslar talep ettiğini belirtti.

Barış Alper YılmazBarış Alper Yılmaz

SÖZLEŞMESİ 2027'DE S0NA ERECEK

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

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Barış Alper Yılmaz Süper Lig rekorunu kıracak! İngiliz ekibinden sürpriz teklif Barış Alper Yılmaz Süper Lig rekorunu kıracak! İngiliz ekibinden sürpriz teklif Barış Alper Yılmaz Süper Lig rekorunu kıracak! İngiliz ekibinden sürpriz teklif
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