Galatasaray'ın ilk transferi tamam! Ahmed Kutucu için sona doğru: Yüzde 80...
Galatasaray devre arasının ilk transferini bitirmek üzere. Sarı kırmızılılar, Eyüpspor ile Ahmed Kutucu transferi için anlaşma sağladı. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız detayları A Spor'da açıkladı.
Galatasaray'da ara transfer döneminde hareketli günler yaşanıyor.
Eyüpspor'un genç forveti Ahmet Kutucu, Galatasaray forması giyemeye çok yakın. Sarı kırmızılılar, Eyüpspor ile Ahmed Kutucu transferi için büyük oranda anlaşma sağladı.
6 MİLYON EURO BONSERVİS
Galatasaray ile Eyüpspor, Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda bonuslarla birlikte toplam 6 milyon Euro'ya anlaşma sağladı.
EYÜPSPOR ASBAŞKANI KULAKSIZ A SPOR'DA AÇIKLADI
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, A Spor'da "Transfer Raporu" programının canlı yayınına bağlanarak Ahmed Kutucu'nun Galatasaray'a transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"GÖRÜŞMELERDE YÜZDE 80'LERE GELDİK"
"Ahmed Kutucu transferi ile ilgili görüşmelerde yüzde 80'lere geldiğimizi söyleyebiliriz. Temasımız oldu fakat henüz resmiyete dökmedik. 24 saat içinde her şey netlik kazanacak. Netlik kazanınca Galatasaray tarafı da biz de herkesi bilgilendireceğiz.
Bonservis konusunda pazarlıkla ilgili bir sorun yok. Oyuncu ile görüşülecek, oyuncunun rızası alınacak. Prosedürde küçük detaylar görüşüldükten sonra herkesi en doğru şekilde bilgilendireceğiz.
Ahmed Kutucu için Fenerbahçe tarafından bize gelen resmi bir teklif olmadı."