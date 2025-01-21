Galatasaray’ın ilk transferi tamam! Ahmed Kutucu için sona doğru: Yüzde 80...

Ahmed Kutucu

"GÖRÜŞMELERDE YÜZDE 80'LERE GELDİK"

"Ahmed Kutucu transferi ile ilgili görüşmelerde yüzde 80'lere geldiğimizi söyleyebiliriz. Temasımız oldu fakat henüz resmiyete dökmedik. 24 saat içinde her şey netlik kazanacak. Netlik kazanınca Galatasaray tarafı da biz de herkesi bilgilendireceğiz.

Bonservis konusunda pazarlıkla ilgili bir sorun yok. Oyuncu ile görüşülecek, oyuncunun rızası alınacak. Prosedürde küçük detaylar görüşüldükten sonra herkesi en doğru şekilde bilgilendireceğiz.

Ahmed Kutucu için Fenerbahçe tarafından bize gelen resmi bir teklif olmadı."