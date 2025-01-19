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Galatasaray Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 15:14
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Galatasaray Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 21 Ocak Salı günü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınmayla başladı.

İdman, iki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarının ardından topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, şut çalışmasıyla da tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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Galatasaray Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü
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