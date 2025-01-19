Galatasaray Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınmayla başladı.

İdman, iki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarının ardından topa sahip olma çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, şut çalışmasıyla da tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.