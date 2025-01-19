19 Ocak 2025, Pazar
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray - Dinamo Kiev maçının hakemi belli oldu

Galatasaray - Dinamo Kiev maçının hakemi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 15:57
ABONE OL
Galatasaray - Dinamo Kiev maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile Dinamo Kiev arasında oynanacak müsabakada Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray salı günü evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile mücadele edecek.

Karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga yapacak.

Maçın 4. hakemi ise Kevin Kaivoja olacak. Müsabakada VAR'da aynı ülkeden Marko Liiva, AVAR'da da Joonas Jaanovits görev alacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray - Dinamo Kiev maçının hakemi belli oldu Galatasaray - Dinamo Kiev maçının hakemi belli oldu Galatasaray - Dinamo Kiev maçının hakemi belli oldu

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör