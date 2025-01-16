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Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! 14 milyon Euro'ya evet dediler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.01.2025 10:13
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Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! 14 milyon Euro’ya evet dediler

Galatasaray, Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için Rennes forması giyen Amine Gouiri transferinde sona yaklaştı. İki kulüp 14 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Cimbom, 24 yaşındaki Cezayir asıllı oyuncuya son teklifini sundu ve yanıt bekliyor. Daha önceki 15 milyon euro’luk teklif ise Rennes tarafından reddedilmişti.

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Rennes forması giyen kanat-forvet oyuncusu Amine Gouiri transferinde adım adım sona geliyor.

Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! 14 milyon Euro’ya evet dediler

Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü katmak isteyen Galatasaray'da Amine Gouiri adı gündeme geldi.

14 MİLYON EURO NET ÜCRET

İki kulüp 14 milyon euro artı bonuslar karşılığında el sıkıştı. 24 yaşındaki Cezayirli futbolcuya da son teklifini sunan Cimbom gelecek yanıtı bekliyor.

BONUS OLMAYAN TEKLİFE RET

Daha önce Fransız basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın bonus maddeler içermeyen 15 milyon euro'luk teklfinin Rennes tarafından reddedildiği ifade edilmişti.

Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! 14 milyon Euro’ya evet dediler

BU SEZON 2 GOL 1 ASİSTLE OYNUYOR

Asıl mevkisi santrfor olan Amine Gouiri, sol kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor. Rennes forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 24 yaşındaki Gouiri, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

28 MİLYON EURO'YA ALMIŞLARDI

Rennes, Amine Gouiri'yi 2022 yaz transfer döneminde Nice'ten 28 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Amine Gouiri'nin Rennes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! 14 milyon Euro’ya evet dediler Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! 14 milyon Euro’ya evet dediler Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! 14 milyon Euro’ya evet dediler
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