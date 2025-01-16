Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! 14 milyon Euro'ya evet dediler
Galatasaray, Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için Rennes forması giyen Amine Gouiri transferinde sona yaklaştı. İki kulüp 14 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Cimbom, 24 yaşındaki Cezayir asıllı oyuncuya son teklifini sundu ve yanıt bekliyor. Daha önceki 15 milyon euro’luk teklif ise Rennes tarafından reddedilmişti.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Rennes forması giyen kanat-forvet oyuncusu Amine Gouiri transferinde adım adım sona geliyor.
Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü katmak isteyen Galatasaray'da Amine Gouiri adı gündeme geldi.
14 MİLYON EURO NET ÜCRET
İki kulüp 14 milyon euro artı bonuslar karşılığında el sıkıştı. 24 yaşındaki Cezayirli futbolcuya da son teklifini sunan Cimbom gelecek yanıtı bekliyor.
BONUS OLMAYAN TEKLİFE RET
Daha önce Fransız basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın bonus maddeler içermeyen 15 milyon euro'luk teklfinin Rennes tarafından reddedildiği ifade edilmişti.
BU SEZON 2 GOL 1 ASİSTLE OYNUYOR
Asıl mevkisi santrfor olan Amine Gouiri, sol kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor. Rennes forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 24 yaşındaki Gouiri, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
28 MİLYON EURO'YA ALMIŞLARDI
Rennes, Amine Gouiri'yi 2022 yaz transfer döneminde Nice'ten 28 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Amine Gouiri'nin Rennes ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.