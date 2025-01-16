Galatasaray'dan Gardi'ye tam yetki! Pep Guardiola'nın prensi Aslan olacak
Galatasaray ara transfer dönemin için gaza bastı. Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi dünyada sükse yaratan transferlerinin perde arkasındaki isim olan George Gardi, yine büyük bir bomba patlatmanın peşinde. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gardi'ye transferde tam yetki verdi.
Galatasaray ara transfer döneminde yoğun bir mesai harcıyor.
CİMBOM'DAN FLAŞ ATAK
Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City'nin 34 yaşındaki İngiliz sağ beki Kyle Walker için harekete geçti.
Geçtiğimiz günlerde City'nin tecrübeli hocası Pep Guardiola, Kyle Walker'in takımdan ayrılmak istediğini söylediğini açıklamıştı. İngiliz oyuncuyu değerlendirmeye alan Galatasaray yönetimi son kararını verdi.
ÖZBEK'TEN GARDİ'YE TAM YETKİ
Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, Kyle Walker gelişmesini duyurdu. Cimbom, 34 yaşındaki İngiliz oyuncuyu kiralama formülü ile getirmesi için George Gardi'ye transfer yetkisi verdi.
İtalyan menajer, yıldız futbolcu için Manchester City ile kısa süre önce görüşmelere başladı. Öte yandan Galatasaray'ın oyuncu için önerdiği rakamın 3.5-4 milyon euro olduğu belirtildi.