Galatasaray’dan Gardi’ye tam yetki! Pep Guardiola’nın prensi Aslan olacak

Kyle Walker (REUTERS)

ÖZBEK'TEN GARDİ'YE TAM YETKİ

Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük, Kyle Walker gelişmesini duyurdu. Cimbom, 34 yaşındaki İngiliz oyuncuyu kiralama formülü ile getirmesi için George Gardi'ye transfer yetkisi verdi.

İtalyan menajer, yıldız futbolcu için Manchester City ile kısa süre önce görüşmelere başladı. Öte yandan Galatasaray'ın oyuncu için önerdiği rakamın 3.5-4 milyon euro olduğu belirtildi.