Galatasaray İkinci Başkanı Öztürk’ten Kemerburgaz açıklaması: Her şey bitti!

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk (AA)

"BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE FLORYA PROJESİNİN İHALESİ YAPILACAK"

Florya projesinde birkaç hafta içinde ihalenin yapılacağı söyleyen Öztürk, "Adnan Polat'ın ne kadar yoğun olduğunu biliyoruz, buna rağmen Adnan başkanımız, sizlerden pek çok kişinin katıldığı komiteyle beraber Florya konusunu tamamladı. Dün nihai toplantıyı yaptı. Birkaç hafta içinde oranın ihalesi başlayacak. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"KEMERBUGAZ'DA HER ŞEY BİTTİ"

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmaların bittiğini açıklayan Metin Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bir sponsorla değil, sizlerin paralarıyla, kulübün imkanlarıyla yapıldı. Bu inanılmaz bir başarı. Çünkü diğer kulüplerde hep bir ismi görüyorsunuz. Burada yazan tek isim, Galatasaray. Okan hocamız karar verecek, ay sonunda mı, öbür ayın ortasında mı geçecek. Onun düşüncesi bizim için çok kıymetli. Rekabet koşulları açısından belki birkaç hafta daha beklemek isteyebilir. Tesis 14 bin 500 metrekare. Florya'nın tamamı 4 bin 500 metrekare. Yakın zamanda altyapı için çalışmaya başlayacağız. İnşaatının başlaması için Florya'da daha bir süre var, alan firmanın ruhsat ve diğer konuları için. O arada altyapıyı da tamamlayacak. Galatasaray'a yakışır çok modern, rakiplerimiz değil, Avrupa'daki rakiplerimizin de ötesinde inanılmaz bir tesis. 2 sahası bitti. 4 saha ve altyapı yapılacak."

"BAŞKANIMIZI BİR SONRAKİ DİVANDA BANKALAR BİRLİĞİNDEN ÇIKMIŞ BAŞKAN OLARAK ALKIŞLAYACAKSINIZ"

Sermaye artırımı konusunda bilgi veren Öztürk, "Galatasaray, 1 milyar 80 milyon TL olan sermayesini tamamı ödenmiş 5.4 milyar TL'ye çıkarttı. Bankalar Birliği'ne 2.2. milyar TL borcumuz var, faiziyle 2.6 milyar TL. Buranın kapatılması için kullanılacak. Bunun dışında kalan paranın yüzde 13'ü futbolcu ödemeleri, yüzde 7'si diğer borçlar ve yüzde 3'ü vergi. Çok önemlisi büyük ihtimalle başkanımızı bir sonraki divanda Bankalar Birliğinden çıkmış bir başkan olarak alkışlayacaksınız" ifadelerini kullandı.



"FUTBOLDA UZAK ARA ÖNDEYİZ"

Futbol takımının başarısından bahseden Metin Öztürk, "Futbolda uzak ara öndeyiz. Okan hoca ve futbolcu kardeşlerimizi kutluyorum. Amatör branşlarda da bütçelerimiz pek çok müessese kulübünün gerisinde, buna rağmen orada da çok önemli işler yapılıyor. Devletin, futbolcu vergilerinden kaynaklanan stopajlardan önemli bir katkısı var. İnşallah bu da devam edecek. Bu da başarımıza ivme kazandırdı. Oradaki bütçelerimiz yaklaşık 3 kat arttı" dedi.