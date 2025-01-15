Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde ısrarcı! Okan Buruk'tan özel telefon
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kadrosunda görmeyi çok istediği İlkay Gündoğan için tüm kozlarını oynuyor. İngiliz basını sarı-kırmızılı ekibin İlkay için yaptığı teklifi duyurdu.
İngiliz devi Manchester City'den sezon sonunda ayrılması beklenen İlkay Gündoğan için Galatasaray devreye girdi.
GALATASARAY YILLIK 5 MİLYON EURO ÖNERDİ İDDİASI
The Sun'da yer alan habere göre; Galatasaray, İlkay Gündoğan'a 5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif etti.
BURUK'TAN İLKAY'A TELEFON
Okan Buruk'un bizzat İlkay'ı arayarak "Gel bu takımın sahadaki lideri ol" dediği, 34 yaşındaki orta sahanın ise düşünmek için süre istediği ifade edildi.
Öte yandan haberde, City'nin İlkay'la yeni sözleşme imzalamayı düşünmediği ancak yıldız ismi Guardiola'nın yanına teknik ekibe dahil etmek için teklifte bulunacağı ileri sürüldü.
Manchester City'de bu sezon 27 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 150 Bin TL Faizsiz Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı: Şartları neler? Aylık Gelir sınırı, yaş, nikah tarihi... 6.250 TL taksitle öde
- Sık yapılan temizlik hataları ve doğru uygulamalar
- AJet’ten Ramazan ayına özel indirim: Yurt içi uçuşlarda ucuz bilet kampanyası
- Emekliye 3 aylık zam farkı: 2.029 TL ek ödeme hesaplandı: Emekli sandığı, memur, 4A-4B...
- 2001’den 2023’e TÜİK doğurganlık oranları: Hangi yıl kaç bebek doğdu?
- Tarım Kredi'de 15-20 Ocak Kampanyası | Fiyatlar dibe düştü: Tavuk baget, filiz çay, dana sucuk...
- Memur ve emekli sandığı maaş farkı yattı mı? 14 günlük fark ödeme takvimi 2025
- Recep ayının 13-14-15. günü oruç tutmanın sevabı | Recep ayının 15. günün fazileti nedir?
- İstanbul'da kar yağacak mı? Fırtına radara yansıdı: Saatte 60 km hızla... 15 Ocak Meteoroloji hava durumu raporu
- Bugün okul var mı, yok mu? 15 Ocak hangi illerde okullar tatil edildi? Edirne, Tekirdağ, İstanbul...
- Çocuklarda dürüstlüğü teşvik etmek için kaçınılması gereken davranışlar
- 2025’te yıldızları parlayacak! Hangi burçlar kariyerinde altın çağı yaşayacak?