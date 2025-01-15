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Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde ısrarcı! Okan Buruk'tan özel telefon

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 09:32 Güncelleme: 15.01.2025 11:05
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Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde ısrarcı! Okan Buruk’tan özel telefon

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kadrosunda görmeyi çok istediği İlkay Gündoğan için tüm kozlarını oynuyor. İngiliz basını sarı-kırmızılı ekibin İlkay için yaptığı teklifi duyurdu.

İngiliz devi Manchester City'den sezon sonunda ayrılması beklenen İlkay Gündoğan için Galatasaray devreye girdi.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan'a cazip teklifGalatasaray'dan İlkay Gündoğan'a cazip teklif

GALATASARAY YILLIK 5 MİLYON EURO ÖNERDİ İDDİASI

The Sun'da yer alan habere göre; Galatasaray, İlkay Gündoğan'a 5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan'a cazip teklif! (REUTERS)Galatasaray'dan İlkay Gündoğan'a cazip teklif! (REUTERS)

BURUK'TAN İLKAY'A TELEFON

Okan Buruk'un bizzat İlkay'ı arayarak "Gel bu takımın sahadaki lideri ol" dediği, 34 yaşındaki orta sahanın ise düşünmek için süre istediği ifade edildi.

Öte yandan haberde, City'nin İlkay'la yeni sözleşme imzalamayı düşünmediği ancak yıldız ismi Guardiola'nın yanına teknik ekibe dahil etmek için teklifte bulunacağı ileri sürüldü.

Manchester City'de bu sezon 27 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde ısrarcı! Okan Buruk’tan özel telefon Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde ısrarcı! Okan Buruk’tan özel telefon Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde ısrarcı! Okan Buruk’tan özel telefon

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