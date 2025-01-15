Galatasaray İlkay Gündoğan transferinde ısrarcı! Okan Buruk’tan özel telefon

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan'a cazip teklif! (REUTERS)

BURUK'TAN İLKAY'A TELEFON

Okan Buruk'un bizzat İlkay'ı arayarak "Gel bu takımın sahadaki lideri ol" dediği, 34 yaşındaki orta sahanın ise düşünmek için süre istediği ifade edildi.

Öte yandan haberde, City'nin İlkay'la yeni sözleşme imzalamayı düşünmediği ancak yıldız ismi Guardiola'nın yanına teknik ekibe dahil etmek için teklifte bulunacağı ileri sürüldü.

Manchester City'de bu sezon 27 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.