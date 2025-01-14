Victor Nelsson Fransa yolcusu! Rennes devreye girdi

Galatasaray'da Victor Nelsson'un Galatasaray'dan ayrılma isteğini teknik direktör Okan Buruk'a iletmesinin ardından, Fransız kulübü Rennes sürpriz bir şekilde devreye girdi.

RENNES'TEN İLK ADIM

Fransız temsilcisi, Danimarkalı savunmacının transferi için Galatasaray ile temasa geçti. Rennes, aynı zamanda oyuncunun temsilcisiyle görüşerek sözleşme koşulları hakkında detaylı bilgi aldı.

GALATASARAY TEKLİFLERE AÇIK

Galatasaray yönetimi, Nelsson için uygun bir teklif gelmesi durumunda transferine sıcak bakıyor. Ancak sarı-kırmızılılar, 10 milyon euronun altındaki tekliflere olumlu yanıt vermeme kararı aldı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 karşılaşmada görev alan 26 yaşındaki stoper, toplamda 614 dakika sahada kaldı.