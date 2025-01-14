Galatasaray 37 milyon euroluk forvetin peşinde!

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da transferde hareketli günler geçiriyor.

Devre arası transfer döneminde yeni yıldızlar takviye ederek eksik bölgeleri sağlama almak isteyen sarı-kırmızılı ekibin hedef bölgelerinden biri de santrfor.