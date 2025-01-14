Galatasaray 37 milyon euroluk forvetin peşinde!
Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray, ara transfer dönemi için kollarını sıvadı. Victor Osimhen'in yanına bir yıldız daha transfer etmenin peşine düşen sarı-kırmızılı ekip iddialara göre 23 yaşındaki Santiago Gimenez için harekete geçti.
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da transferde hareketli günler geçiriyor.
Devre arası transfer döneminde yeni yıldızlar takviye ederek eksik bölgeleri sağlama almak isteyen sarı-kırmızılı ekibin hedef bölgelerinden biri de santrfor.
EŞ ZAMANLI GÖR��ŞME TRAFİĞİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Georges Mikautadze, Amine Gouiri ve Elye Wahi için eş zamanlı görüşmeler yapılıyor.
FORVETTE YENİ HEDEF GIMENEZ!
Meksika basını TUDN, Galatasaray'ın, Feyenoord'un 23 yaşındaki forveti Santiago Gimenez ile ciddi şekilde ilgilendiğini duyurdu.
"GALATASARAY İLE TRANSFER PİYASASINA DÖNDÜ"
TUDN'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:
"Santiago Giménez, Türkiye'den Galatasaray'ın ilgisiyle transfer piyasasına geri döndü. Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Türk tarafının Meksikalı forvetle ilgilendiği yönünde günlerdir söylentiler dolaşıyor."