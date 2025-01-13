Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin yargılama başladı

Müşteki Çelikkıran



''BENİ DARP EDEN HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM''



Müşteki Çelikkıran ise mahkemede verdiği ifadesinde, ''Maçtan 70 dakika sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç stadyuma geldi, bu rutin olmayan bir durumdur. Koç geldikten sonra protokol tribününde bulunanlar aşağıya çağrıldı. Ali Koç ile yan yana yürürken, 'bizim seyircilerimiz çıktı, sizin seyircileriniz çıktı, şu an yaptığınız usulsüzdür' diye söyledim. Kendisi de bana 'kes lan, siz bizim stadyumumuzda neler yaptınız' dedi. Orta sahada bir de bayrak açıldı, kimse müdahale etmedi. Sonra Ali Koç 'burada işimiz bitti' dedi. Bu sırada ben kenardan seyrediyordum. Fotoğrafçısı ve kameramanı arkaya doğru gitti, rencide edici fotoğraflar çekinmeye başladılar. Önlerine giderek elimi havaya kaldırdım, takım doktoru saldırdı. Çok sayıda darbe aldım. Bana küfür eden kişi Hulusi Belgü'dür. Tekme atan kişi Mert Hakan Yandaş'tır. Şikayetçiyim. Beni darp eden herkesten şikayetçiyim'' ifadelerini kullandı.