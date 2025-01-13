13 Ocak 2025, Pazartesi
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Hakim Ziyech'e İtalyan devi talip! Teklif yapmaya hazırlanıyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 10:04
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Hakim Ziyech’e İtalyan devi talip! Teklif yapmaya hazırlanıyorlar

Galatasaray'da kadro planlaması kapsamında Hakim Ziyech ile yolların ayrılması bekleniyor. İtalyan basını, Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin, Kvaratskhelia'nın olası ayrılığı sonrası Ziyech'i transfer hedeflerinden biri olarak belirlediğini yazdı.

Ara transfer döneminde kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray'da ilk ayrılık ilerleyen günlerde yaşanabilir. Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Faslı yıldız Hakim Ziyech için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.

Hakim Ziyech (AA)Hakim Ziyech (AA)

İTALYAN DEVİ İSTİYOR

İtalyanlar'ın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin ara transfer dönemindeki hedeflerinden birinin de Hakim Ziyech olduğunu yazdı.

Kvaratskhelia'nın, PSG'ye gitme isteğinin iyiden iyiye arttığı bir dönemde Conte'nin, Gürcü yıldızın boşluğunu doldurmak için düşündüğü isimlerden birinin de Faslı futbolcu olduğu öne sürüldü.

Hakim Ziyech'i Napoli istiyor (AA)Hakim Ziyech'i Napoli istiyor (AA)

BU SEZON 11 MAÇTA 1 ASİST

31 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon toplamda 11 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi. Arabistan'dan da teklifler alan Ziyech'in kısa süre içerisinde karar vermesi bekleniyor.

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Hakim Ziyech’e İtalyan devi talip! Teklif yapmaya hazırlanıyorlar Hakim Ziyech’e İtalyan devi talip! Teklif yapmaya hazırlanıyorlar Hakim Ziyech’e İtalyan devi talip! Teklif yapmaya hazırlanıyorlar
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