Hakim Ziyech’e İtalyan devi talip! Teklif yapmaya hazırlanıyorlar

Hakim Ziyech (AA)

İTALYAN DEVİ İSTİYOR

İtalyanlar'ın yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Napoli'de teknik direktör Antonio Conte'nin ara transfer dönemindeki hedeflerinden birinin de Hakim Ziyech olduğunu yazdı.

Kvaratskhelia'nın, PSG'ye gitme isteğinin iyiden iyiye arttığı bir dönemde Conte'nin, Gürcü yıldızın boşluğunu doldurmak için düşündüğü isimlerden birinin de Faslı futbolcu olduğu öne sürüldü.