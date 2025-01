Metin Öztürk’ten TFF’ye tepki: Nereden bakarsanız bakın skandal!

Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarını istifaya davet eden Metin Öztürk, "Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve ekibine teşekkür ediyoruz. Tüm takımlara olduğu gibi bizi de müthiş bir misafirperverlikle ağırladılar. Bunların işin güzel tarafı. Futbol tarafına geldiğimiz zaman söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok. Biz daha evvel de bu federasyonu tüm kurullarıyla istifaya davet etmiştik. Hala aynı ısrarımız devam ediyor. Seçilmesine katkılarımız da oldu. Bundan dolayı üzgünüz, kandık. Görüyorsunuz, takım harcama limitleriyle ilgili bir karar alıyorlar ve sonra bakıyorlar birilerinin işine gelmiyor. Galatasaray her sene şampiyon olduğu için limitleri diğer takımlara göre yüksek. Galatasaray'ın limit problemi yok. Bu limit problemi kimi rahatsız etmiş olabilir, biraz dikkatli bakmak lazım. Tahkim konusunda da tutarsız olduklarını disiplin kararlarında gördük. Galatasaray'ın önünü her şekilde engellemeye çalışıyorlar. PFDK'nın aldığı kararda da gördünüz, tribünlerin yarısını yok ettiler. Bugün sahada oynatmamaya çalışan hakem vardı. Müdahale etmesi gerek yerde etmeyen VAR, vardı. Zaten sabıkalı bir VAR. Verilmeyen penaltımız var. Torreira'ya baktığınız zaman, oradaki sarı kart o da inanılır gibi değil. Neresinden bakarsanız bakın skandal bir federasyon var. Umarım bir an önce giderler ve Türk futbolunun önünü açarlar. Yarınki maçta da ikinci sıradaki rakibi ayakta tutmak için ne yapacaklar onu da gözlemleyeceğiz. Büyük ihtimalle ikinci sıradaki takımı ayakta tutmak, ittirmek için ellerinden geleni yapacaklar" sözlerini kullandı.

Metin Öztürk sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Biz geçen sene de yabancı VAR ile şampiyon olduk. Karar ne olursa olsun Galatasaray mayıs ayında şampiyon olacak ve gerçek 5'inci yıldızı takacak. Onlar sahtelerini takmaya devam ediyorlar. Kendi kamuoyunu oyalamak için benim önerim; kuruluş yılları 1907, 7 yıldız taksınlar, hiç olmazsa havaları olur."