Aslan'ın tek hedefi galibiyet! İşte Başakşehir-Galatasaray maçının 11'leri
Trendyol Süper Lig'in 19. hafta heyecanı sürüyor. Lider Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Zirveye olan puan farkını daha da açmak isteyen Aslan galibiyet için sahaya çıkarken, üst sıraları hedefleyen RAMS Başakşehir ise taraftarının önünde kazanmayı amaçlıyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in zirvesindeki Galatasaray, 19. hafta mücadelesinde Başakşehir ile karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Hamza, Lima, Onur, Kemen, Deniz Türüç, Djalo, Figueiredo, Piatek.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Kerem, Torreira, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen.
ASLAN LİDERLİK KOLTUĞUNDA
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan maç, saat 19.00'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde gerçekleştirilecek.
Galatasaray, geride kalan 17 haftada 15 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 47 puanla lider durumda bulunuyor. Başakşehir ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 26 puanla 7. sırada yer alıyor.
Bu iki takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2'lik eşitlikle berabere kalmıştı.
22 MAÇTIR YENİLMİYOR
Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.
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