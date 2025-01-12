12 Ocak 2025, Pazar
Haberler Galatasaray Haberleri Aslan'ın tek hedefi galibiyet! İşte Başakşehir-Galatasaray maçının 11'leri

Aslan'ın tek hedefi galibiyet! İşte Başakşehir-Galatasaray maçının 11'leri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2025 08:40 Güncelleme: 12.01.2025 08:48
ABONE OL
Aslan’ın tek hedefi galibiyet! İşte Başakşehir-Galatasaray maçının 11’leri

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta heyecanı sürüyor. Lider Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Zirveye olan puan farkını daha da açmak isteyen Aslan galibiyet için sahaya çıkarken, üst sıraları hedefleyen RAMS Başakşehir ise taraftarının önünde kazanmayı amaçlıyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in zirvesindeki Galatasaray, 19. hafta mücadelesinde Başakşehir ile karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Hamza, Lima, Onur, Kemen, Deniz Türüç, Djalo, Figueiredo, Piatek.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Kerem, Torreira, Yunus, Mertens, Barış, Osimhen.

Galatasaray deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak (İHA)Galatasaray deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak (İHA)

ASLAN LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan maç, saat 19.00'da başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde gerçekleştirilecek.

Galatasaray, geride kalan 17 haftada 15 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 47 puanla lider durumda bulunuyor. Başakşehir ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 26 puanla 7. sırada yer alıyor.

Bu iki takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2'lik eşitlikle berabere kalmıştı.

22 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Gabriel Sara sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek (AA)Gabriel Sara sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek (AA)

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Başakşehir'de Ousseynou Ba, Miguel Crespo ve Berat Özdemir kart cezası, Leo Duarte ile Serdar Gürler ise sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

Galatasaray'da Mauro Icardi ile Gabriel Sara sakat.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aslan’ın tek hedefi galibiyet! İşte Başakşehir-Galatasaray maçının 11’leri Aslan’ın tek hedefi galibiyet! İşte Başakşehir-Galatasaray maçının 11’leri Aslan’ın tek hedefi galibiyet! İşte Başakşehir-Galatasaray maçının 11’leri

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör