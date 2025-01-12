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Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Mertens ve Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak mı?

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Giriş: 12.01.2025 22:17 Güncelleme: 12.01.2025 22:27
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Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Mertens ve Muslera’nın sözleşmesi uzatılacak mı?

Galatasaray, zorlu deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın 'Mertens ve Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak mı?' sorusuna yönelik Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan flaş bir açıklama geldi.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

RAMS Başakşehir - Galatasaray (AA)RAMS Başakşehir - Galatasaray (AA)

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz atarken, RAMS Başakşehir'in golünü ise Krzysztof Piatek kaydetti.

MERTENS VE MUSLERA'NIN SÖZLEŞMESİ UZATILACAK MI?

AHABER.COM.TR SORDU OKAN BURUK YANITLADI

RAMS Başakşehir maçı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk soruları yanıtladı.

Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın, "Mertens ve Muslera ile sözleşme uzatılacak mı?" sorusuna yönelik tecrübeli çalıştırıcı flaş bir yanıt verdi.

Okan Buruk: Bir yolda girdik, bütün maçları kazanmak için oynuyoruz. Amacımız kendi kalitemizi sahaya yansıtmak. Zor maçları çok daha iyi oynuyoruz. Bu konsantrasyonu sürdürürsek bütün maçları kazanmak isteyeceğiz. Biz buna odaklanacağız. Bu arada rekorlar kırıyoruz. Aslında bizim çıktığımız yol şampiyonluk için çıkılmış bir yol.

Mertens ve MusleraMertens ve Muslera

MERTENS VE MUSLERA İLE SÖZLEŞME UZATILACAK MI?

Mertens ve Muslera bizim için tabii ki çok önemli ve değerli. Geçen sene de aynı şekilde performanslarını devam ettirdiler. Performanslarını devam ettirdikleri sürece onlara beraber olmak Galatasaray için büyük bir mutluluk olur.

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Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Mertens ve Muslera’nın sözleşmesi uzatılacak mı? Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Mertens ve Muslera’nın sözleşmesi uzatılacak mı? Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Mertens ve Muslera’nın sözleşmesi uzatılacak mı?
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