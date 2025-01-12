Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Mertens ve Muslera’nın sözleşmesi uzatılacak mı?

RAMS Başakşehir - Galatasaray (AA)

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz atarken, RAMS Başakşehir'in golünü ise Krzysztof Piatek kaydetti.

AHABER.COM.TR SORDU OKAN BURUK YANITLADI

RAMS Başakşehir maçı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk soruları yanıtladı.

Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın, "Mertens ve Muslera ile sözleşme uzatılacak mı?" sorusuna yönelik tecrübeli çalıştırıcı flaş bir yanıt verdi.

Okan Buruk: Bir yolda girdik, bütün maçları kazanmak için oynuyoruz. Amacımız kendi kalitemizi sahaya yansıtmak. Zor maçları çok daha iyi oynuyoruz. Bu konsantrasyonu sürdürürsek bütün maçları kazanmak isteyeceğiz. Biz buna odaklanacağız. Bu arada rekorlar kırıyoruz. Aslında bizim çıktığımız yol şampiyonluk için çıkılmış bir yol.