10 Ocak 2025, Cuma
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Sakatlanan Gabriel Sara'nın sağlık durumu nasıl? Galatasaray'dan açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.01.2025 19:02
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Sakatlanan Gabriel Sara’nın sağlık durumu nasıl? Galatasaray’dan açıklama

Galatasaray Kulübü, RAMS Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlanan Gabriel Sara'nın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Kulübü, RAMS Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlanan Gabriel Sara'nın sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Gabriel Sara (Foto: AA) Gabriel Sara (Foto: AA)

Kulüpten yapılan açıklamada, "RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara'nın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.


Gabriel Sara (Foto: AA) Gabriel Sara (Foto: AA)

Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir." denildi.

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Sakatlanan Gabriel Sara’nın sağlık durumu nasıl? Galatasaray’dan açıklama Sakatlanan Gabriel Sara’nın sağlık durumu nasıl? Galatasaray’dan açıklama Sakatlanan Gabriel Sara’nın sağlık durumu nasıl? Galatasaray’dan açıklama
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