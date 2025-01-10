Sakatlanan Gabriel Sara'nın sağlık durumu nasıl? Galatasaray'dan açıklama
Galatasaray Kulübü, RAMS Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlanan Gabriel Sara'nın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklamada bulundu. İşte detaylar...
Galatasaray Kulübü, RAMS Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlanan Gabriel Sara'nın sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara'nın sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
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