Sakatlanan Gabriel Sara’nın sağlık durumu nasıl? Galatasaray’dan açıklama



Gabriel Sara (Foto: AA)



Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir." denildi.

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