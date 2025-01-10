Galatasaray’ın bileği bükülmüyor! Seri 22 maç oldu

Galatasaray - Göztepe maçı (AA)



UEFA AVRUPA LİGİ'NDE DE BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi'nde de yenilgisiz bir şekilde yoluna devam ediyor.



Galatasaray, Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşma sonunda Lazio, Athletic Bilbao, Anderlecht ve Manchester United'la birlikte organizasyonun namağlup takımları arasında yer alıyor.



Organizasyonda üçer galibiyet ve beraberlik yaşayarak 12 puanla 6. sırada bulunan "Cimbom", 15 gol atarken, 11 kez de topu ağlarında gördü.



SON YENİLGİSİNİ YOUNG BOYS'TAN ALDI

Galatasaray, bu sezon tüm kulvarlarda sadece 3 kez yenildi.



Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş'a TFF Süper Kupa'da 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, sonrasında da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 ve 1-0'lık skorlarla kaybetti.

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