Galatasaray Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
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Galatasaray, Süper Lig’in 19'uncu haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.