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Galatasaray Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 14:20
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Galatasaray Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig’in 19'uncu haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Galatasaray Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı Galatasaray Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı Galatasaray Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
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