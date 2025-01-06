Galatasaray RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başlarken üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, topa sahip olma çalışmalarının ardından orta-şut uygulamalarıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.