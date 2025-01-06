06 Ocak 2025, Pazartesi
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Galatasaray RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 16:09
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Galatasaray RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 8 Ocak Çarşamba günü RAMS Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başlarken üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, topa sahip olma çalışmalarının ardından orta-şut uygulamalarıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Galatasaray RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
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