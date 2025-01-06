Galatasaray’da Mertens ısrarı: Bir yıl daha kal

Galatasaray'da ilerleyen yaşına rağmen sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Dries Mertens, sezon sonunda futbol kariyerine nokta koymak istiyor.

ASİST KRALLIĞINA KOŞUYOR

Geçen yıl da bu yönde plan yapan ancak G.Saray'ın ısrarı sonucunda bunu bir yıl erteleyen Mertens aynı baskı ile karşı karşıya. 8 asistle ligde, 5 asistle ise Avrupa Ligi'nde krallık yarısında zirvede bulunan Mertens'ten yönetim de teknik heyet de bir yıl daha istiyor.

"GÖRECEĞİZ"

Mertens, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, sezon sonunda futbolu bırakıp bırakmayacağı yönünde gelen soruya, "Göreceğiz" yanıtını vermişti.