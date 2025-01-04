Galatasaray - Göztepe maçının VAR’ı Alper Çetin

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Göztepe, bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak. Müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Mehmet Ali Özer olacak. Mücadelede VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e, AVAR'da Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.