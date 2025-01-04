Galatasaray Göztepe maçı! Lider puan farkını korumak istiyor

Galatasaray, sezonun geri kalanında yoluna namağlup devam ederken sarı-kırmızılılarda tek eksik Mauro İcardi oldu. Gol yollarındaki üretkenliğiyle dikkat çeken Galatasaray, ligin en golcü takımı olurken Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün gibi isimler takımın en fazla skor katkısı yapan oyuncuları oldu. Bu sezon sadece evinde puan kaybı yaşayan Okan Buruk'un ekibi Göztepe karşısında hata yapmak istemiyor. Galatasaray'da Göztepe mücadelesi öncesinde Barış Alper, Muslera, Abdülkerim gibi isimler kart sınırında bulunuyor.

https://www.ahaber.com.tr/canli-skor/2025/01/04/super-lig-24-25_119883/galatasaray-goztepe_as-maci-51472117

GALATASARAY VE GÖZTEPE'NİN MUHTEMEL 11

Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Jakobs, Mertens, Yunus, Osimhen

Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Victor Hugo, Tijanic, Romulo

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Göztepe mücadelesiyle devam ediyor. Ligde yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, Göztepe karşısında mutlak üç puan hedefliyor.RAMS Park'taki müsabaka 4 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TEK EKSİK İCARDİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi, sakatlığı sebebiyle Göztepe maçında forma giyemeyecek.

SADECE EVİNDE PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı maçlarda sadece evinde puan kaybı yaşadı. Ligde deplasmandaki bütün maçlarını kazanan "Cimbom", sahasında da Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'la berabere kalarak puan kaybetti.Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi.