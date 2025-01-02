Galatasaray’da gündem Sacha Boey!

Sacha Boey Galatasaray döneminden

KİRALAR OLARAK AYRILABİLİR

Alman basınında yer alan haberde; geçen 1 yılda takımda kendini gösteremeyen Fransız futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılmasına onay verileceği aktarıldı.

Akşam'ın derlediği haberde ise, ara transfer döneminde mutlak bir sağ bek takviyesi düşünen sarı kırmızılıların eski oyuncusu için devreye girmesi bekleniyor.