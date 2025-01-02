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Galatasaray'da gündem Sacha Boey!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 16:12
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Galatasaray’da gündem Sacha Boey!

Galatasaray'dan Alman devi Bayern Münih'e Süper Lig satış rekoru kırarak transfer olan Sacha Boey istenen performansı bir türlü veremedi. Alman basınına göre sakatlık problemleriyle boğuşan Fransız yıldızın yeniden Galatasaray'a döneceği iddia edildi.

Galatasaray'da transferde hareketli günler geçiriyor.

Devre arası transfer döneminde yeni yıldızlar takviye ederek eksik bölgeleri sağlama almak isteyen sarı-kırmızılı ekip yıldız isimleri kadrosuna katmanın peşinde.

Sacha BoeySacha Boey

ASLAN'DA GÜNDEM SACHA BOEY!

Galatasaray eski yıldızı Sacha Boey için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor.

Sacha Boey geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde Süper Lig'in satış rekoruyla 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'in kadrosuna katılmıştı.

Boey, Bavyera ekibinde 1 senede yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamamıştı.

Sacha Boey Galatasaray dönemindenSacha Boey Galatasaray döneminden

KİRALAR OLARAK AYRILABİLİR

Alman basınında yer alan haberde; geçen 1 yılda takımda kendini gösteremeyen Fransız futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılmasına onay verileceği aktarıldı.

Akşam'ın derlediği haberde ise, ara transfer döneminde mutlak bir sağ bek takviyesi düşünen sarı kırmızılıların eski oyuncusu için devreye girmesi bekleniyor.

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Galatasaray’da gündem Sacha Boey! Galatasaray’da gündem Sacha Boey! Galatasaray’da gündem Sacha Boey!

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