05 Ocak 2025, Pazar
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Galatasaray'dan Mikautadze için rekor teklif! İşte Lyon'un yanıtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 15:24
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Galatasaray’dan Mikautadze için rekor teklif! İşte Lyon’un yanıtı

Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray, ara transfer dönemi için kollarını sıvadı. Kadrosunu güçlendirerek taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek için düğmeye basan sarı-kırmızılı ekip peşinde olduğu Georges Mikautadze için son kozunu oynadı. Yıldız oyuncu için fiyat artırılırken, Lyon'dan jet hızında transfer yanıtı geldi.

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da transferde hareketli günler geçiriyor.

Devre arası transfer döneminde yeni yıldızlar takviye ederek eksik bölgeleri sağlama almak isteyen sarı-kırmızılı ekibin hedef bölgelerinden biri de santrfor.

Georges Mikautadze (AFP)Georges Mikautadze (AFP)

GALATASARAY ŞARTLARI ZORLUYOR

Galatasaray Lyon forması giyen Georges Mikautadze için hem oyuncu hem de kulüple görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim Mikautadze transferi bonservisle bitirmek için tüm şartları zorluyor.

Georges Mikautadze (AFP)Georges Mikautadze (AFP)

MIKAUTADZE'YE YENİ TEKLİF

Ntvspor'un Telefoot'tan derlediği habere göre Galatasaray, Mikautadze teklifini güncelledi.

Okan Buruk'un takımında görmek istediği yıldız golcü için Lyon'a bonuslarla birlikte 21 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Georges Mikautadze (AFP)Georges Mikautadze (AFP)

TEKLİF GERİ ÇEVRİLDİ

Fransız devinin Galatasaray'dan gelen 21 milyon euroluk bu teklifi geri çevirdiği ve oyuncuyu bırakmak istemediği belirtildi.

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Galatasaray’dan Mikautadze için rekor teklif! İşte Lyon’un yanıtı Galatasaray’dan Mikautadze için rekor teklif! İşte Lyon’un yanıtı Galatasaray’dan Mikautadze için rekor teklif! İşte Lyon’un yanıtı
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