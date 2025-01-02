Transfer bombası: Galatasaray yıldız ismin menajeriyle randevulaştı
Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip bu doğrultuda rotasını Almanya'ya çizdi. Yönetimin, Bayern Münih ile yazın sözleşmesi bitecek olan Leroy Sane'nin menajerinden randevu istediği iddia edildi.
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da transferde hareketli günler geçiriyor.
Ocak ayında kadrosunu güçlendirerek hedeflerine ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte flaş bir isim gündeme geldi.
MENAJERİNDEN RANDEVU TALEBİ
Galatasaray'ın, Bayern Münih ile yazın sözleşmesi bitecek olan Leroy Sane'nin menajerinden randevu istediği iddia edildi. Bayern'in, Alman kanat oyuncusuyla sözleşme yenilemeyeceği bildirildi.
KOMPANY İSTEMEDİ ASLAN HAREKETE GEÇTİ
Sane'nin, Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany ile sorun yaşadığı ve Galatasaray'ın hemen harekete geçmeye karar verdiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde yıldız isim ile ilgili çarpıcı gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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