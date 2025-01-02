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Transfer bombası: Galatasaray yıldız ismin menajeriyle randevulaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 10:09
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Transfer bombası: Galatasaray yıldız ismin menajeriyle randevulaştı

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılı ekip bu doğrultuda rotasını Almanya'ya çizdi. Yönetimin, Bayern Münih ile yazın sözleşmesi bitecek olan Leroy Sane'nin menajerinden randevu istediği iddia edildi.

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da transferde hareketli günler geçiriyor.

Ocak ayında kadrosunu güçlendirerek hedeflerine ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte flaş bir isim gündeme geldi.

Leroy Sane (AP)Leroy Sane (AP)

MENAJERİNDEN RANDEVU TALEBİ

Galatasaray'ın, Bayern Münih ile yazın sözleşmesi bitecek olan Leroy Sane'nin menajerinden randevu istediği iddia edildi. Bayern'in, Alman kanat oyuncusuyla sözleşme yenilemeyeceği bildirildi.

Leroy Sane (REUTERS)Leroy Sane (REUTERS)

KOMPANY İSTEMEDİ ASLAN HAREKETE GEÇTİ

Sane'nin, Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany ile sorun yaşadığı ve Galatasaray'ın hemen harekete geçmeye karar verdiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde yıldız isim ile ilgili çarpıcı gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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Transfer bombası: Galatasaray yıldız ismin menajeriyle randevulaştı Transfer bombası: Galatasaray yıldız ismin menajeriyle randevulaştı Transfer bombası: Galatasaray yıldız ismin menajeriyle randevulaştı

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