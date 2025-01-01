Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya! Süper Lig'in parlayan yıldızı için teklif
Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu, Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon 7 gol ve 5 asistle takımına önemli katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, 12 farklı maçta skor üreterek istikrarlı bir grafik sergiledi. Eyüpspor’un başarısında başrol oynayan Kutucu, devre arası transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmaya başladı. Kutucu'nun Eyüpspor ile Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray ve Beşiktaş, Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu'nun durumunu yakından takip ediyor.
Eyüpspor, Süper Lig'de gösterdiği performansla Avrupa kupalarını zorlarken, Ahmed Kutucu da gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağladı.
PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Süper Lig'de bu sezon sadece sarı kart cezalısı olduğu Galatasaray maçında forma giyemeyen Ahmed Kutucu, takımına 7 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Eyüpspor'un gösterdiği iyi performansta başrol oyuncularından olan milli futbolcu; 7 gol, 5 asistlik performansıyla da takımın en çok skor katkısı veren ismi durumunda. 24 yaşındaki futbolcu, 12 farklı maçta skor katkısı vererek istikrarlı bir performans sergiledi.
YAMAL'IN PEŞİNDE
Avrupa'da en fazla maçta gol katkısı veren oyuncu ise 16 maç ile Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah. Ayrıca Barcelona'nın 17 yaşındaki genç oyuncusu Lamine Yamal da 12 farklı maçta verdiği skor katkısıyla Ahmed Kutucu ile birlikte ikinci sırada yer aldı.
ADI DEVLERLE ANILIYOR
Öte yandan milli futbolcunun performansı sonrasında ismi büyük takımlarla anılmaya başladı. Türkiye'de daha önce Başakşehir FK forması da terleten Ahmed Kutucu'nun ismi devre arası transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyor.
İki takım da milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Ahmed Kutucu'nun Eyüpspor ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.