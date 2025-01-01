Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya! Süper Lig’in parlayan yıldızı için teklif

Ahmet Kutucu

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Süper Lig'de bu sezon sadece sarı kart cezalısı olduğu Galatasaray maçında forma giyemeyen Ahmed Kutucu, takımına 7 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Eyüpspor'un gösterdiği iyi performansta başrol oyuncularından olan milli futbolcu; 7 gol, 5 asistlik performansıyla da takımın en çok skor katkısı veren ismi durumunda. 24 yaşındaki futbolcu, 12 farklı maçta skor katkısı vererek istikrarlı bir performans sergiledi.

YAMAL'IN PEŞİNDE

Avrupa'da en fazla maçta gol katkısı veren oyuncu ise 16 maç ile Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah. Ayrıca Barcelona'nın 17 yaşındaki genç oyuncusu Lamine Yamal da 12 farklı maçta verdiği skor katkısıyla Ahmed Kutucu ile birlikte ikinci sırada yer aldı.

Ahmet Kutucu

ADI DEVLERLE ANILIYOR

Öte yandan milli futbolcunun performansı sonrasında ismi büyük takımlarla anılmaya başladı. Türkiye'de daha önce Başakşehir FK forması da terleten Ahmed Kutucu'nun ismi devre arası transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyor.

İki takım da milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Ahmed Kutucu'nun Eyüpspor ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.