02 Ocak 2025, Perşembe
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Galatasaray Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 14:17
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Galatasaray Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek lider Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar yarın yapacağı antrenmanla Göztepe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Galatasaray Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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