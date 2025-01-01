Galatasaray Mertens’in alternatifini İtalya’da buldu! Hedefte Raspadori var

Giacomo Raspadori (AP)

POTANSİYELİ YÜKSEK

Napoli ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan 24 yaşındaki Raspadori bu sezon 12 resmi maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı. Yıldız futbolcunun bonservisi 2022- 23 sezonundan bu yana Napoli'de bulunuyor. Oyuncunun henüz 24 yaşında olması, potansiyeli ve oynadığı mevkiiler itibarıyla Galatasaray'ın ilgisini çektiği ifade edildi. Öte yandan Raspadori son olarak 29 Aralık'ta Napoli'nin Venezia'yı 1-0 yendiği galibiyet golünü atmış ve bu sezon ilk kez ağları havalandırmıştı.