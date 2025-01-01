Galatasaray Mertens'in alternatifini İtalya'da buldu! Hedefte Raspadori var
Galatasaray ara transfer döneminde çalışmalarını hızlandırdı. Mertens'e alternatif arayışını sürdüren sarı-kırmızılı ekip aradığı ismi yine Napoli'de buldu. Giacomo Raspadori'yi radara alan Galatasaray, Napoli ile temasa geçti.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefleyen sarı-kırmızılı ekipte, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mertens'in alternatifi yine Napoli'de bulundu.
İTALYAN BASINI YAZDI
Çizme basını Galatasaray'ın Giacomo Raspadori ile ilgilendiğini duyurdu. Çıkan haberlerde sarı-kırmızılıların İtalyan futbolcu için Napoli ile temaslara başladığı vurgulandı.
MERTENS VE OSIMHEN DEVREDE
Transfer için daha önce Napoli'de oynayan Dries Mertens ve Victor Osimhen'in de devreye girdiği ve aracı olduğu öğrenildi.
POTANSİYELİ YÜKSEK
Napoli ile sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek olan 24 yaşındaki Raspadori bu sezon 12 resmi maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı. Yıldız futbolcunun bonservisi 2022- 23 sezonundan bu yana Napoli'de bulunuyor. Oyuncunun henüz 24 yaşında olması, potansiyeli ve oynadığı mevkiiler itibarıyla Galatasaray'ın ilgisini çektiği ifade edildi. Öte yandan Raspadori son olarak 29 Aralık'ta Napoli'nin Venezia'yı 1-0 yendiği galibiyet golünü atmış ve bu sezon ilk kez ağları havalandırmıştı.
NAPOLI'DEN ARKADAŞLARI
Napoli'de 2022-23 sezonundaki tarihi şampiyonlukta kadroda yer alan Giacomo Raspadori, Galatasaray'ın yıldızları Dries Mertens ve Victor Osimhen ile beraber oynamıştı. Napoli'nin 33 yıl sonra gelen şampiyonluğunda Raspadori; Mertens ve Osimhen ile yan yana forma giymişti.
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