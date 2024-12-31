Galatasaray Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, kuvvet çalışmasıyla başlayıp koşu çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.