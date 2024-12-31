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Galatasaray Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2024 14:02
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Galatasaray Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, kuvvet çalışmasıyla başlayıp koşu çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Galatasaray Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti Galatasaray Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti Galatasaray Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti
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