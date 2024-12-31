Kevin De Bruyne savaşı: Galatasaray ve Fenerbahçe devrede!

Kevin De Bruyne (REUTERS)

MERTENS DEVREYE GİRDİ

Belçikalı yıldız Dries Mertens, yakın arkadaş olduğu De Bruyne'le konuşarak Galatasaray'ı ve hedeflerini anlattı. Sarı-kırmızılı ekibin birkaç gün içerisinde resmi temaslarda bulunması bekleniyor.

33 yaşındaki oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Son yıların en kötü döneminden geçen City'nin kadroyu büyük oranda değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.