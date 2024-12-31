Kevin De Bruyne savaşı: Galatasaray ve Fenerbahçe devrede!
Süper Lig'de transfer dönemi yaklaşırken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Manchester City’nin Belçikalı on numarası Kevin de Bruyne için Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Anderson Talisca transferi askıya alınan Fenerbahçe, dünyaca ünlü başka bir yıldızı takıma katmanın çabası içerisinde. Sportif Direktör Branco'nun peşinde olduğu Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne için tüm şartlar zorlanıyor.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY TRANSFERDE KARŞI KARŞIYA
Galatasaray'da, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ardından dünyaca ünlü yıldız Kevin de Bruyne için harekete geçti.
MERTENS DEVREYE GİRDİ
Belçikalı yıldız Dries Mertens, yakın arkadaş olduğu De Bruyne'le konuşarak Galatasaray'ı ve hedeflerini anlattı. Sarı-kırmızılı ekibin birkaç gün içerisinde resmi temaslarda bulunması bekleniyor.
33 yaşındaki oyuncunun Manchester City ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Son yıların en kötü döneminden geçen City'nin kadroyu büyük oranda değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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