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Galatasaray Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2024 22:37
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Galatasaray Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Galatasaray Göztepe maçı hazırlıklarına başladı Galatasaray Göztepe maçı hazırlıklarına başladı Galatasaray Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

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