Lucas Torreira’dan Galatasaray açıklaması: Bir gün burayı bırakırsam benden bunu duyarsınız

Lucas Torreira (AA)

"6 AYDIR YOĞUN BİR TEMPODAYIZ"

Lige verilen arayla ilgili konuşan Torreria, "6 aydır çok yoğun bir tempodaydık. Dinlenmek için çok az zaman vardı. Biraz uzak kalmak istedim. Bu işin sadece fiziksel yorgunluğu yok. Bu işin zihinsel yorgunluğu da fazla. Çok iyi bir yerdeyiz. Ligde lideriz. UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi yerdeyiz. Kupalar için mücadele etmeye devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"MAURO KARDEŞİM GİBİ ONU ÖZLÜYORUM"

Mauro Icardi ile ilişkisine değinen Uruguaylı futbolcu, "Biz Mauro ile kardeş gibiyiz. Çok fazla vakit geçiriyoruz. Özel hayatımda da çok destek oldu bana. Ciddi bir sakatlık geçirdi. Ailesi ile birlikte, Arjantin'de tedavi oluyor. Eksikliğini hissediyoruz. Türk futbolu için çok önemli. Bizim için de çok önemli bir isim. Çok özlüyoruz onu." diye konuştu.