Lucas Torreira'dan Galatasaray açıklaması: Bir gün burayı bırakırsam benden bunu duyarsınız
Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Lucas Torreira katıldığı bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da çok mutlu olduğunu söyleyen 'Galatasaray, hayatımın önemli bir parçası. Bir gün burayı bırakırsam benden bunu duyarsınız' dedi.
Lucas Torreira, bir spor giyim firması ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Tecrübeli futbolcu firmanın Kağıthane'deki merkezinde yapılan imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"
Galatasaray'ın kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Torreira, "Galatasaray, hayatımın önemli bir parçası. Bir gün burayı bırakırsam benden bunu duyarsınız. Belki de Galatasaray'daki en mutlu insanım. Geldiğimden beri herkes bana destek oldu. Buradan da Florya'ya antrenmana gideceğim. Burada çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübünde oynuyorum." ifadelerini kullandı.
"6 AYDIR YOĞUN BİR TEMPODAYIZ"
Lige verilen arayla ilgili konuşan Torreria, "6 aydır çok yoğun bir tempodaydık. Dinlenmek için çok az zaman vardı. Biraz uzak kalmak istedim. Bu işin sadece fiziksel yorgunluğu yok. Bu işin zihinsel yorgunluğu da fazla. Çok iyi bir yerdeyiz. Ligde lideriz. UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi yerdeyiz. Kupalar için mücadele etmeye devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.
"MAURO KARDEŞİM GİBİ ONU ÖZLÜYORUM"
Mauro Icardi ile ilişkisine değinen Uruguaylı futbolcu, "Biz Mauro ile kardeş gibiyiz. Çok fazla vakit geçiriyoruz. Özel hayatımda da çok destek oldu bana. Ciddi bir sakatlık geçirdi. Ailesi ile birlikte, Arjantin'de tedavi oluyor. Eksikliğini hissediyoruz. Türk futbolu için çok önemli. Bizim için de çok önemli bir isim. Çok özlüyoruz onu." diye konuştu.
"MUSLERA SÜREKLİ BENİ ARADI"
Lucas Torreira, ilk teklif aldığında Türkiye'ye gelmek gibi bir düşüncesinin olmadığını anlatarak, "Fiorentina'da kalmak istiyordum. Orada çok iyi bir sezon geçirmiştim. Muslera beni sürekli aradı. Okan Buruk da aradı. Erden Timur da aradı. İyi ki aramışlar. Hayatımın akışı değişti. Dünyanın en mutlu insanıyım diyebilirim. Şu an 28 yaşındayım. Keyfim çok yerinde. Buraya gelirken hiçbir oyuncunun ön yargısı olmasın. Çok rekabetçi bir lig. Harika insanlara sahip bir ülke burası." değerlendirmesinde bulundu.
Torreira, imza töreni sonrası altyapısında oynadığı ve hummel'ın de sponsoru olduğu Uruguay'daki 18 de Julio takımının formasıyla poz verdi.
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