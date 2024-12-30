Galatasaray'a yeni Sacha Boey! İngiltere'den geliyor
Ara transfer döneminde sağ bek bölgesini öncelik olarak belirleyen Galatasaray, 2025 yılının ilk transferini bitirme noktasına getirdi. Sarı-kırmızılı ekip İngiltere Premier Lig'de forma giyen Nijeryalı oyuncu için mutlu sona yaklaştı.
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da transferde hareketli günler geçiriyor.
Devre arası transfer döneminde yeni yıldızlar takviye ederek eksik bölgeleri sağlama almak isteyen sarı-kırmızılı ekip yıldız isimleri kadrosuna katmanın peşinde.
GALATASARAY'A YENİ BOEY: OLA AINA
Blueprint.ng'de yer alan habere göre; Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'te forma giyen Ola Aina ile anlaşmaya vardı.
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Nijeryalı yıldızın, kulübü ile anlaşma sağlayamadığı haberin ayrıntılarında yer aldı.
MANCHESTER CITY İDDİALARI
Ola Aina'nın son dönemde Manchester City'nin transfer gündeminde olduğu yönünde birçok haber çıkmıştı. İngiliz devinin, 34 yaşındaki Kyle Walker yerine Nijeryalı sağ beki kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.
Ola Aina, bu sezon Nottingam Forest formasını 19 resmi maçta toplam 1646 dakika terletti.